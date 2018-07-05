Компания Baidu выведет флот беспилотных автобусов на улицы китайских городов

Baidu окрестила свои автобусы Apolong в честь платформы автономного передвижения Apollo, разработанной китайской компанией. Беспилотники способны перевозить до 14 пассажиров. Они будут использоваться, в основном, в туристических зонах, аэропортах и на других огражденных и хорошо контролируемых участках.

Об этом сообщает TechCrunch.

Система Apollo обладает 4 уровнем автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров SAE. То есть оснащенные ею автобусы могут передвигаться без какого-либо вмешательства со стороны человека, но возможность перехода на ручное управление все же предусмотрена.

В нынешнем году Baidu планирует запустить свой проект в нескольких китайских городах, в том числе в Пекине, Шэньчжэне, и Ухане. В начале следующего года компания планирует отправить свои автобусы в Японию.

А вот разрабатывать собственные автономные автомобили компания не собирается. Сама платформа, позволяющая превращать обычные авто в беспилотники, интересует ее куда больше. Baidu полагает, что ее технология поможет Китаю стать лидером в сфере автономного передвижения.