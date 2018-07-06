До недавнего времени о внешности исторических личностей мы могли судить лишь по монетам, статуям, фрескам, иконам и картинам. Но если изображения, вышедшие из-под руки художника, часто врут, то останки человека говорят о нем только правду

Современная антропология, заручившись поддержкой научного прогресса, добилась невероятной точности в реконструкции внешности по сохранившимся костям черепа. Ученые могут показать нам лица знаменитых исторических фигур и даже предоставить некоторые сведения о состоянии их здоровья и образе жизни. При этом передача образа является куда более реалистичной, чем в случае с произведениями искусства. Тем более, что многие монархи и другие известные личности, как смогли установить историки, требовали писать их портреты с некоторым "исправлением" очевидных дефектов.

Фокус сделал подборку реконструированных лиц известных исторических личностей.

Иисус Христос

Множество изображений этой исторической личности по всему миру зачастую противоречат друг другу, поскольку не имеют под собой фактических доказательств и скорее являются собирательным образом. Прижизненных изображений Христа не осталось, а многие артефакты, связанные с ним, нередко становятся яблоком раздора среди ученых и подвергаются сомнениям.

В 2001-м году попытку воссоздать достоверный облик Иисуса предпринял художник-криминалист Ричард Нив из Манчестерского университета. До этого на его счету были портретные реконструкции лиц Филиппа II Македонского (отец Александра Великого) и царя Мидаса, а также книга с говорящим названием "Корчим рожи: Восстановление лиц с использованием данных криминалистики и археологии".

В своей работе Нив использовал различные источники данных о внешности Христа: Евангелие от Матфея (описание событий в Гефсиманском саду), сведения о внешности семитов из окрестностей Иерусалима того времени, изображения I века, найденные археологами. Цифровая реконструкция черепов евреев, бывших современникам Христа, помогла выявить характерные черты их внешности. Это и стало отправной точкой при построении модели.

Готовая реконструкция была продемонстрирована в телепередаче "Сын Божий". Лицо человека, представшего перед зрителями, было совсем непохожим на привычный для нас образ и стало поводом для негодования и жарких споров как у верующих, так и в научной среде. При этом сам Нив не утверждал, что создал облик именно Христа. Он скорее стремился показать, как выглядел типичный его современник, с которым у Иисуса должно было быть больше общего, чем с общеизвестными изображениями.

Симон Боливар

Симон Боливар – руководитель войны за независимость испанских колоний в Америке и президент Великой Колумбии, который скончался в 1830-м году. Он был похоронен в Венесуэле, где его тело было эксгумировано в 2010 году по приказу президента Уго Чавеса.

Именно тогда ведущие специалисты принялись за портерную реконструкцию Боливара, которая продлилась два года. В 2012 году весь мир смог увидеть компьютерную модель внешности основателя Боливии, которая поразила всех своей реалистичностью.

Восстановление внешности проходило в несколько этапов: замера основных параметров черепа, его фотографирования с различных ракурсов и построения виртуальной модели. После этого специалисты наложили основные мышцы, восстановили зубной ряд и глазницы, а затем кожный и волосяной покровы.

Работами по портретной реконструкции Симона Боливара занимался Филлип Фрош из Судебно-Визуальной лаборатории Барселоны в Испании. Несмотря на всю силу современных технологий, большинство мелких деталей добавлялось учеными вручную.

Николай Коперник

Долгое время кончина Коперника и место его захоронения были предметами жарких споров и сомнений. В 2005 году польский археолог Ежи Гассовски сделал заявление, что ему удалось обнаружить и идентифицировать останки великого астронома в костеле Фромборка, где последний служил каноником.

Доказательством того, что кости действительно принадлежат Копернику, стал сравнительный анализ ДНК останков и пряди волос, найденной в одной из книг, принадлежавшей Николаю Копернику.

Останки математика и астронома были найдены под полом возле одного из боковых алтарей. Нижняя челюсть отсутствовала, поэтому антропологам пришлось потрудиться и восстановить утраченные фрагменты костей. После продолжительной и кропотливой работы, ученые обнаружили неожиданный факт: у Коперника был сломан нос.

Но в остальном воссозданная внешность ученого имела поразительное сходство с его историческими изображениями. В особенности с его автопортретом, на котором также можно увидеть шрам над бровью, как и в 3Д-модели.

Тутанхамон

А вот Тутанхамон удивил ученых сильней всего. Сканы его мумии, а также тесты ДНК показали, что юный фараон был серьезно болен с рождения. У него обнаружили врожденный вывих левой ноги, отчего тот вынужден был передвигаться при помощи трости. Кроме того, у фараона был неправильный прикус и переизбыток женских гормонов, что сказалось на его фигуре, сделав Тутанхамона женоподобным.

Весь этот букет болезней был вызван привычным делом для древнеегипетских династий - кровосмешением. Желание сохранить чистоту семьи и привело к тому, что сам Тутанхамон женился на своей сестре, что стало причиной прерывания династии в связи с многочисленными выкидышами жены фараона.

Сам древний правитель погиб не от рук убийцы, и не в результате аварии на колеснице. Его жизнь в возрасте 19 лет оборвала малярия.

Мир смог увидеть фараона "во всей красе" в фильме BBC "Тутанхамон: открытая правда". Специально для него была создана 3D-модель правителя во весь рост, основанная на 2000 КТ-снимках его мумии.

Мужчина из Дублина

Лица великих деятелей истории, безусловно, вызывают интерес, но и на простых людей, чьи имена не сохранились в истории, тоже бывает любопытно взглянуть. В прошлом году команда специалистов из лицевой лаборатории Ливерпульского университета имени Джона Мура решила для разнообразия обратить свое внимание на них.

Так в прошлом году свое лицо обрел неизвестный мужчина из Дублина, живший в эпоху Тюдоров (1485 – 1603 гг). Его останки были найдены при проведении строительных работ, и поскольку установить его личность не представлялось возможным, он получил лишь номер – SK2.

Предполагается, что мужчине было от 25 до 35 лет, и принадлежал он к низшему слою населения. Сильная изношенность скелета в таком молодом возрасте указала на выматывающий физический труд. Череп молодого человека был в превосходном состоянии, поэтому антропологам удалось получить очень удачное изображение внешности ирландца.

Данные, полученные при исследовании останков и реконструкции внешности SK2, оказались полезными для ученых, ведь они позволили составить более полное представление о быте тех людей, которые обычно не оставляют следа в истории.