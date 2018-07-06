Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые

Если вы мужчина и любите дорогие, высококлассные вещи, знайте: возможно, ваш выбор не всегда осознан. Группа ученых из США и Франции обнаружила взаимосвязь между уровнем тестостерона и тягой представителей сильной половины человечества к роскоши. Они полагают, что гормон может повлиять на выбор мужчины в пользу известного бренда одежды или дорогой марки машины.

Об этом пишет The Verge.

"В животном мире самцы тратят много сил и времени, сражаясь за доминирование, - говорит профессор Калифорнийского технологического университета Коли Камерер. – Мы тоже так делаем, но наше оружие – одежда, машины и дома, а не когти кулаки и мышцы".

В рамках исследования Камерер с коллегами опросил 243 мужчины в возрасте 18-55 лет. Половина из них приняла тестостерон, а остальным дали плацебо. Все они должны были выбирать между дорогими и более доступными брендами. Участники, принявшие тестостерон, чаще отдавали предпочтение именно роскошным брендам уровня Armani.

Затем мужчинам продемонстрировали три рекламы часов. В одной внимание акцентировалось на надежности продукта. Вторая указывала на мощь и чувство уверенности, которые подарят часы новому владельцу. В третьей упор был сделан на роскошь. Затем мужчинам уровень предстояло оценить рекламы по шкале от 1 до 10. Участники, принявшие тестостерон, поставили рекламе номер 3 более высокие оценки.