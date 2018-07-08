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Главная » Стиль жизни » Технологии » Турист поколения 2.0. Технические новинки для бывалых путешественников
Турист поколения 2.0. Технические новинки для бывалых путешественников
Фото: Getty Images

Турист поколения 2.0. Технические новинки для бывалых путешественников

Как повысить качество жизни в очень простых, но критичных для туриста ситуациях, рассказывает Фокус

Галина Ковальчук - 08.07.18 53
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Какие бы катаклизмы ни происходили в мире, они не затрагивают современную индустрию туризма. В засуху, вьюги и ураганы миллионы людей снимаются с насиженных мест и отправляются открывать новые. Что там говорить, с вьюгами даже интереснее. А выручка индустрии неуклонно растёт. По данным исследовательской организации UNWTO World Tourism Barometer, за прошлый год количество туристов в мире достигло 1,3 млрд, а бюро Statista указывает, что глобальная выручка туристической отрасли за последние десять лет увеличилась до $8,27 трлн.

Туристы становятся всё более опытными и не хотят традиционных путешествий. Лежание на пляже уже не в моде. Британская ассоциация независимых туроператоров AITO провела исследование трендов этого года, и оказалось, что в топе — архитектурный и культурный туризм, путешествия в дикую природу и пешие походы. А самыми перспективными направлениями в прогнозах называют всё больше экзотические места — Намибию, Камбоджу, острова Кабо-Верде, Монголию и Перу.

Часто говорят, что путешествия — это стиль жизни. С каждым годом технологии для туристов совершенствуются. Скажем честно, все мы уже опытные путешественники и давно определились, какую камеру, смартфон или аккумулятор брать с собой в поездку. Поэтому изобретатели и производители всё подробнее разбирают опыт путешествия и находят в нём множество ситуаций, где жизнь туриста можно улучшить с помощью технологий. Вот, к примеру, разработки Google и компании Bragi — наушники, спаренные с онлайн-переводчиком, которые улавливают иностранную речь, переводят её на ваш родной язык и выводят в виде текста на экран смартфона. У этих продуктов ещё есть недостатки, в частности, они работают не на всех девайсах и поддерживают небольшое количество языков. Поэтому мы рекомендуем пока их не покупать, а присмотреться к концепции. Но подборка Фокуса для путешественников составлена по тому же принципу — это вещи, которые повысят качество жизни в очень простых, но критичных для туриста ситуациях.

На вес. Карманные весы Etekcity

В поездках довольно часто возникает проблема с перевесом багажа. Такое бывает, когда вы не рассчитали вес чемодана, "нагрузились" покупками в шопинг-туре или рабочими материалами в командировке. Потом на ленте регистрации срочно приходится всё перепаковывать и даже выбрасывать часть вещей. Чтобы помочь избежать подобных стрессов, калифорнийская компания Etekcity придумала карманные цифровые весы. Они снабжены ремнём с карабином, поэтому вы можете взвешивать и весь чемодан, и отдельные вещи. Дополнительно они снабжены термометром — замерять температуру воздуха нелишне, если вы везёте еду. Также у этого гаджета встроенный конвертер единиц измерения веса и температуры.

За сновидениями. Компактная подушка Morph Pillow

Дремать в самолёте и других видах транспорта — то ещё мучение, и чтобы сделать сон более комфортным, придумано немало надувных приспособлений разных форм. Однако студент медицинского вуза Брайан Паркер заметил, что пассажиры в аэропортах между стыковками так и гуляют с этими подушками на шеях, потому что их неудобно сминать, а потом снова надувать. Поэтому он придумал подушку Morph, которую легко распрямить и сложить, так как она наполнена пеной с функцией запоминания формы. Благодаря технологичному наполнителю подушка не твёрдая, но и не слишком мягкая, так что шея во время сна на ней не затекает. Кроме того, Morph очень компактна: 16 х 10 см — в разложенном состоянии, а в сложенном сжимается до 4 см в толщину. Три года назад Брайан Паркер выставил свой концепт на Kickstarter. Кампания была настолько успешной, что он сделал уже несколько моделей подушки и продаёт её в разных онлайн-магазинах.

К чистоте. Стиральный мешок Scrubba

Если вы отправились в многодневный пеший поход или отдыхаете с палаткой на пустынном морском берегу, то рано или поздно сталкиваетесь с проблемой стирки. В путешествия с рюкзаками обычно не берут тазики или коробки стирального порошка — чем легче и компактнее поклажа, тем лучше. Для таких случаев австралийская компания Scrubba делает стиральные мешки — лёгкие, компактные и удобные в использовании. Чтобы постирать вещи, в мешок нужно налить негорячей воды и жидкое моющее средство (это может быть и гель для душа или шампунь), бросить туда вещи и выпустить воздух с помощью клапана. Далее вы катаете и мнёте мешок на протяжении трёх минут, и, как обещает производитель, это даёт качество машинной стирки. Внутри мешок покрыт полиэфирной плёнкой TPU, устойчивой к бактериям и гидролизу, так что процедура стирки будет гигиеничной.

Для глажения. Миниатюрный утюг Steamfast SF-717

В командировках нужно выглядеть "с иголочки", но мало кто берёт с собой утюг, так как стандартные модели для путешествий довольно громоздки и тяжелы. При этом в оте­лях не всегда можно разжиться "казённым" утюгом. Для таких ситуаций американская компания Steamfast, которая специализируется на оборудовании для глажения, придумала компактный утюг. Он весит чуть больше 400 г, его размеры — 8 х 13 х 7 см. При таких миниатюрных размерах этот утюг располагает резервуаром для воды, имеет три режима глажки и рассчитан на разное напряжение в электросети. В комплекте есть специальный мешок, чтобы утюг было удобно перевозить.

Против темноты. Фляга с фонариком Kaufmann Mercantile

Разработчики и компании следят не только за физическими потребностями путешественников, но и за тем, как они развлекаются в поездках и походах. Вот, к примеру, канадская компания Kaufmann Mercantile отметила, что весёлые посиделки обычно происходят в темноте, и вызвалась решить эту проблему. Она выпустила фляги VSSL и снабдила их фонариком, вмонтированным в дно. Сама фляга изготовлена из стали с внутренним стеклянным футляром для сохранения качества и вкуса напитка. Её размеры — 25 см в высоту и 5 см в диаметре, а в крышку фляги дополнительно встроены два складных стаканчика, тоже стальные.

Для остроты. Карманный нож Iain Sinclair

Люди, у которых есть швейцарский нож-мультитул, довольно редко берут его с собой в путешествия — он тяжёлый и громоздкий, в карман не положишь, потому что в аэропорту отберут. Поэтому нож так и остаётся лежать на полке, пока вы покоряете моря и горы. А вот британская компания Iain Sinclair спроектировала нож Cardsharp, который в сложенном виде имеет габариты банковской карты. Его размеры — 85,6 x 54 x 2,2 мм, вес — 12 г, в то время как стандартные складные ножи весят в среднем 100 г. Лезвие ножа Cardsharp изготовлено из хирургической стали. Изначально он задумывался как походный медицинский инструмент. Однако его оценили и путешественники, и шеф-повара — по отзывам, этим ножом можно отлично резать хлеб, овощи и зелень.

На связи. Радиоантенна goTenna

Несмотря на прогресс и цивилизацию, на Земле всё ещё есть места, где мобильная связь нестабильна либо её вовсе нет. К примеру, она пропадает, когда вы поднимаетесь на вершину какой-нибудь очаровательной горы либо в результате стихийных бедствий. Собственно, свой продукт — антенну — брат и сестра Джордж и Даниэла Пердомо придумали после урагана "Сэнди", из-за которого разрушились вышки мобильной сети и связь с интернетом частично пропала в десяти штатах США. Поэтому американцы разработали карманную антенну go Tenna, которая работает на дециметровых частотах. С её помощью можно создать сеть в группе путешественников и внутри неё через специальное приложение-чат обмениваться текстовыми сообщениями и высылать свои GPS-координаты. В это время девайс работает с офлайн-картой, где отмечается местонахождение всех участников сети.

С музыкой. Чемодан с развлекательными бонусами Micro Kickboard

Когда мы летим в путешествие со стыковками, нам часто приходится преодолевать большие расстояния в аэропорту, чтобы добраться от одного гейта к другому. Делать это труднее, если мы путешествуем с ручной кладью. Поэтому швейцарская компания Micro-Mobility подумала, что удобнее будет и самому человеку ехать вместе со своим багажом. Так появились чемоданы-самокаты Micro Kickboard. Их размер укладывается в стандарты ручной клади, также есть усиленный замок, чтобы чемодан не открывался, когда вы на нём едете. Наряду со стандартными моделями компания выпустила и лимитированную серию в партнёрстве с американским музыкантом Стивом Аоки. Помимо самоката, этот чемодан снабжён ещё и динамиком, который соединяется со смартфоном через Bluetooth. Так что кататься можно с музыкой.

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