Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов

В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов за май и июнь, и такой темп сохраняется в июле", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что количество заблокированных аккаунтов удвоилось по сравнению с октябрем 2017 года после того, как компания сообщила Конгрессу США, каким образом Россия использовала фейковые аккаунты для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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Благодаря масштабному блокированию аккаунтов Twitter намерен ограничить доступ к соцсети людям, которые злоупотребляют платформой.

Напомним, Twitter просит пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе.