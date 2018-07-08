Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов

В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями.
Об этом сообщает The Washington Post.
"Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов за май и июнь, и такой темп сохраняется в июле", - говорится в сообщении.
В издании отметили, что количество заблокированных аккаунтов удвоилось по сравнению с октябрем 2017 года после того, как компания сообщила Конгрессу США, каким образом Россия использовала фейковые аккаунты для вмешательства в президентские выборы 2016 года.
Благодаря масштабному блокированию аккаунтов Twitter намерен ограничить доступ к соцсети людям, которые злоупотребляют платформой.
Напомним, Twitter просит пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе.