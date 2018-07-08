Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов
Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов
Фото BitNovosti.com

Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов

Банят троллей и ботов

08.07.18 20
2700

В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов за май и июнь, и такой темп сохраняется в июле", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что количество заблокированных аккаунтов удвоилось по сравнению с октябрем 2017 года после того, как компания сообщила Конгрессу США, каким образом Россия использовала фейковые аккаунты для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Благодаря масштабному блокированию аккаунтов Twitter намерен ограничить доступ к соцсети людям, которые злоупотребляют платформой. 

Напомним, Twitter просит пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе.

27
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в TwitterСоціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районіTwitter просит пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4716
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58890
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6786
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9475
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11476
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14514
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4141
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 20011
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4200
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9571
  1. Украинцы стали чаще ездить в Крым 4169 / 4707
  2. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2649 / 2744
  3. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 2445 / 2838
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 2343 / 2601
  5. Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня 1555 / 1668
  6. Бразильцы вылетели с чемпионата мира 934 / 1118
  7. Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои 905 / 1601
  8. Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско 808 / 1111
  9. Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026 787 / 837
  10. В Украине подсчитали ромов 760 / 852
  1. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 8 / 2601
  2. Умер Левко Лукьяненко 5 / 308
  3. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 4 / 1834
  4. На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ 4 / 517
  5. Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня 4 / 1668
  6. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 4 / 2838
  7. Украинцы стали чаще ездить в Крым 3 / 4707
  8. Зачем миллионер Хмельницкий инвестирует в образование и инновации 3 / 586
  9. Комісія президента. Чому нова ЦВК не врятує Порошенка 3 / 285
  10. Левка Лукьяненко похоронят 10 июля 3 / 117
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.