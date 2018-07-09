Airbus разработает марсоход для сбора образцов на Красной планете

Европейское и американское космические агентства стремятся изучить образцы марсианского грунта здесь, на Земле. Помочь в этом должен новый марсоход, проектирование которого ESA поручило Airbus. Разработкой аппарата займется британское подразделение авиастроительной компании, которое уже трудится над другим ровером ESA под названием ExoMars.

Об этом пишет Engadget.

В отличие от ExoMars, который должен отправиться на Красную планету в 2021-м году, у нового марсохода будет всего одна задача. Ему предстоит только забрать образцы, которые до него соберет и упакует ровер NASA. В ходе миссии, которая стартует в 2020-м году, американский аппарат возьмет пробы грунты и поместит их более чем в 30 контейнеров. Они будут оставлены в различных точках.

Тут на сцену и выйдет марсоход Airbus. Он будет обнаруживать местоположение контейнеров, прокладывать маршрут и добираться до них, собирать и складывать в собственное хранилище. На все это у аппарата должно уйти порядка 150 дней. После этого ему предстоит добраться до ракеты, которая уже будет находиться на Красной планете, и погрузить на нее образцы. Ракета доставит их к аппарату, ожидающему на орбите, который и привезет контейнеры на Землю.

По крайней мере, так выглядит предварительный план миссии. NASA и ESA еще предстоит провести исследования, чтобы определить целесообразность всего проекта и оценить возможность разработки всех технологий, необходимых для его реализации. В настоящее время предполагается, что ровер Airbus отправится на Марс в 2026-м году.