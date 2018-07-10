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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Илон Маск подарил тайским спасателям субмарину из куска ракеты

Фото Илон Маск подарил тайским спасателям субмарину из куска ракеты

<span class="label red">Фото</span> Илон Маск подарил тайским спасателям субмарину из куска ракеты
Фото: @elonmusk

Местные власти пока не понимают, что с ней делать

10.07.18 33
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Илон Маск привез спасателям в Таиланд свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter. 

"Мини-субмарина готова - на случай, если она понадобится. Она изготовлена из фрагментов ракеты и названа Дикий вепрь в честь футбольной команды ребят. Оставляю ее здесь - может быть, в дальнейшем она пригодится", - отметил он.

Тайские власти отнеслись к проекту скептично. Они заявили, что примут всю посильную помощь, но не уверены, что инженеры Маска понимают всю сложность ситуации

Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9. По словам Маска, она достаточно легкая, поэтому для транспортировки достаточно двух водолазов. Габариты позволят ей без проблем преодолеть узкие места в пещере, передает НВ.

В корпус мини-субмарины может быть помещен ребенок, после чего ее доставку к выходу должны осуществлять дайверы.

Маск также добавил, что мини-подлодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

Напомним, ранее Маск отправил в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.

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