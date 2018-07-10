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Главная » Стиль жизни » Технологии » Виртуальная реальность спасет гробницу Нефертити от разрушительной влаги
Виртуальная реальность спасет гробницу Нефертити от разрушительной влаги
Скриншот из Steam

Виртуальная реальность спасет гробницу Нефертити от разрушительной влаги

Благодаря красоте изображений на стенах гробницы Нефертити, ее сравнивают с прославленной Сикстинской капеллой

10.07.18 234
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Гробница Нефертити существует более 3000 лет, но сегодня над ней нависла угроза. Туристическая. Каждый раз, когда группа посетителей входит в усыпальницу, повышается уровень влажности, оказывающий разрушительное воздействие на изображения на стенах. И хотя посещение гробницы разрешено лишь малым туристическим группам, угрозы это не отменяет. Современные "хранители усыпальницы" нашли решение в виртуальной реальности.

Об этом пишет Live Science.

"Виртуальный тур спасет гробницу", - говорит Захи Хавасс, ранее возглавлявший египетское Министерство по делам древностей.

Студией Experius VR был создан виртуальный тур по усыпальнице. Специалисты провели два дня в гробнице Нефертити, проводя 3D-сканирование и делая фотографии в высоком разрешении. Затем на основе этих материалов была создана ВР копия гробницы. Процесс занял 2 месяца.

В настоящее время тур доступен на сервисах Steam, Viveport и Curiosity Stream VR. Однако пока посмотреть его можно лишь при помощи шлема виртуальной реальности Vive. Тур предлагает зрителю не просто проулку по усыпальнице. При желании виртуальный посетитель может получить знания о конкретном изображении на стене. "Прикосновение" к нему вызовет информационное окошко, с нужными сведеньями.

В 1986-1992 годах гробница Нефертити уже проходила реставрационные работы. Она пострадала от отложения солей и грибка, вызванных повышенной влажностью. По словам Хавасса, уже тогда было понятно, что не стоит открывать усыпальницу для доступа широкой общественности. Тогда было решено, что посещать ее смогут небольшие группы за сравнительно высокую плату (около $56 с человека).

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