Ученые обнаружили древнейший в истории цвет

Ученые из Австралийского национального университета готовы ответить на вопрос, каким был один из первых окрасов, появившихся в животном мире. Изучив окаменелые останки древних микроорганизмов возрастом 1,1 миллиарда лет, они заявили: цвет был ярко-розовым. По словам профессора Йохена Брока, проводившего исследования, "это древнейший цвет биологического происхождения", известный на сегодняшний день.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые отмечают, что обнаруженный ярко-розовый пигмент производился микроорганизмами, обитавшими в древнем океане, который давно исчез. Окаменелости, позволившие австралийским исследователям совершить открытие, были случайно обнаружены одной из нефтяных компаний в Западной Африке еще 10 лет назад.

Данная находка позволила ученым не только узнать о древнейшем в мире цвете, но и ответить на вопрос, почему крупные организмы появились на Земле довольно поздно. Исследователи полагают, что источником пигмента служили крошечные цианобактерии. По словам Брока, они находились внизу пищевой цепи, тогда как в современном океане данную позицию занимают водоросли. Они в 1000 раз больше цианобактерий

"Чтобы более крупные организмы эволюционировали, им нужны более крупные частицы в качестве источника пищи. Глядя на молекулы, которые имеются у нас на руках, становится очевидным, что для более крупных существ не было источника пищи", - говорит Брок.

По словам австралийского ученого, это дает ответ на очень старый научный вопрос, найти который он не ожидал.