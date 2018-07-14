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Главная » Стиль жизни » Технологии » Луны обетованные. Может ли существовать жизнь на спутниках экзопланет
Луны обетованные. Может ли существовать жизнь на спутниках экзопланет
Фото: NASA

Луны обетованные. Может ли существовать жизнь на спутниках экзопланет

Поиски экзопланет привели к обнаружению более 3,5 тысяч новых миров. Но у них могут быть спутники, удивительно похожие на Землю. Почему жизнь пора искать на экзолунах, рассказывается в материале BBC

14.07.18 219
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Долгое время ученые, занимающиеся поиском миров, пригодных для существования жизни вне Солнечной системы, концентрировали внимание именно на планетах. Группа исследователей из Университета Южного Квинсленда (Австралия) решила изучить другую возможность. Ее участники задались вопросом: что если миры, похожие на Землю, вращаются вокруг планет, а не звезд.

Основываясь на данных, полученных при помощи космического телескопа Kepler, они внимательно присмотрелись к зонам обитаемости открытых им планетных систем. В результате австралийские ученые сделали вывод, что прогнозируемое количество спутников гигантских планет в этих регионах, может значительно превосходить предполагаемое число каменистых планет, похожих на Землю.

Зона обитаемости – условная область вокруг звезды, в пределах которой условия допускают существование на планетах воды в жидком состоянии

"Учитывая ожидаемое количество таких лун в обитаемой зоне звезд, вполне возможно, что первые признаки жизни вне Солнечной системы, если она существует, будут найдены именно на спутнике, а не на землеподобной планете", - считает ведущий автор исследования Мишель Хилл.

Рождение луны

Считается, что большинство спутников образуются из остатков компонентов родительской планеты. В нашей Солнечной системе большое семейство лун Юпитера, вероятно, сформировалось таким образом, когда планета была еще молода.

Кроме того, спутники могут изначально быть карликовыми планетами или астероидами, вращающимися вокруг звезды, но позднее захватываться планетами с гораздо более сильным гравитационным притяжением. Предполагается, что так случилось с Тритоном. Сейчас он вращается вокруг Нептуна, а ранее мог находиться в поясе Койпера — отдаленной зоне Солнечной системы за орбитой Нептуна.

Наша Луна возникла в результате гигантского удара, когда другое крупное небесное тело столкнулось с молодой Землей, а получившиеся осколки сформировали Луну. На самом деле, это необычная парочка по меркам Солнечной системы. По словам доктора Дэвида Киппинга из Колумбийского университета, спутник нашей родной планеты можно назвать гигантским, если сравнивать с Землей.

"И не совсем понятно, общепринятое ли это правило или необычный случай во вселенной", – говорит доктор Киппинг.

Спутники жизни

Радикально увеличить способность планеты к поддержанию жизни может атмосфера. Однако чтобы удерживать ее, небесным телам необходимо достигать определенного размера, а также находиться на достаточном расстоянии от звезды, чтобы ее не разрушил солнечный ветер. Защитить от него спутник способно магнитное поле планеты.

"Наверняка может быть гигантская планета с лунами, похожими по размеру и массе, скажем, на Марс, и там были бы гораздо более подходящие для жизни условия", — говорит доктор Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде, помогавший австралийским коллегам проводить исследование.

Помимо воды, жизнь также нуждается в энергии. Ее может обеспечить гравитационное воздействие планеты, подобно тому, которое испытывает спутник Юпитера Ио, в результате чего на нем наблюдается высокая вулканическая активность.

Не все так просто

Экзолуны невероятно сложно найти. Команда ученых во главе с доктором Киппингом считает, что на сегодняшний день потенциальным кандидатом на роль экзопланеты со спутником является объект Kepler 1625b. Эта планета размером с Юпитер находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца. Однако пока данное открытие не было подтверждено

Тем не менее, это не значит, что стоит опускать руки.

"Немногие из нас ищут нечто подобное, но я уверен, что как только мы начнем находить их (экзолуны), появится множество людей, которые захотят присоединиться к охоте", - полагает Киппинг.

И если поиск лун за пределами Солнечной системы уже нелегкая задачка, то обнаружение свидетельств наличия жизни на них еще сложнее.

Стоит только начать искать экзолуны, как появятся желающие присоединиться к поиску

"Мы не знаем наверняка, есть ли жизнь под поверхностью  ледяных спутников в Солнечной системе, - говорит Киппинг. – Очень сложно хоть как-то оценить, что происходит под поверхностью льда, даже находясь рядом с этими объектами. А представьте, что вы делаете это на расстоянии световых лет".

Однако ученые готовы преодолевать препятствия. Так, профессор Джованна Тинетти, исследователь экзопланет из Университетского колледжа Лондона, полагает, что нужно сохранять разум открытым для различных возможностей.

"Я думаю, нужно оставаться открытыми в вопросах обитаемости и точно не зацикливаться на мнении, что нужно искать планету размером с Землю, находящуюся на таком же расстоянии от звезды, которая в точности напоминает Солнце", - считает она.

По мнению британской ученой, "жизнь должна быть более оригинальной".

По материалам BBC News

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