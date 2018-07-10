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Главная » Стиль жизни » Технологии » Samsung построил самый большой в мире завод смартфонов

Samsung построил самый большой в мире завод смартфонов

Samsung построил самый большой в мире завод смартфонов
Фото: gadgetgarrio.com

Это увеличит объемы производства в два раза

10.07.18 21
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В июне прошлого года южнокорейская компания Samsung объявила об инвестировании, нацеленном на расширение завода в индийском городе Ноида, штат Уттар-Прадеш, а теперь открыла обновленный завод.

Об этом сообщает The Economic Times.

В церемонии открытия участвовали премьер-министр Индии Наренда Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Samsung производила в Индии 67 миллионов телефонов в год, а обновленный завод, как ожидается, позволит увеличить объем производства примерно в два раза — приблизительно до 120 млн.

Завод будет заниматься производством как недорогих мобильных устройств, так и флагманских моделей, таких как Galaxy S9.

Предполагается, что фабрика не ограничится лишь смартфонами — она сможет производить и другие устройства компании, такие как холодильники и телевизоры.

35-акровый завод, как сообщается, также позволит сократить срок вывода продуктов Samsung на рынок.

Напомним, компания Samsung представила новый смартфон Galaxy J2 Pro, который невозможно подключить к Интернету. 

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