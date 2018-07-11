Европейский спутник CryoSat 2 едва разминулся с обломком космического мусора

Какие бы территории и пространства ни осваивал человек, он гарантированно оставит после себя мусор. Космос не стал исключением, и теперь на орбите Земли находится множество хлама, таящего в себе реальную угрозу. Так, на днях европейскому спутнику CryoSat 2 пришлось совершить маневр уклонения, чтобы избежать вероятного столкновения с фрагментом космического мусора.

Об этом пишет Space.com.

Европейское космическое агентство (ESA) несколько изменило привычный курс аппарата, который ведет наблюдение за ледниками, в результате чего он прошел на 122 метра выше опасного объекта. Вероятность столкновения была 1 к 10000. Специалисты ESA не стали рисковать во избежание повреждений CryoSat 2.

Теперь аппарату предстоит вернуться на привычную орбиту. Соответствующий маневр ESA осуществит 12 июля.

Ранее Европейское космическое агентство опубликовало отчет о загрязненности космического пространства вокруг Земли. В нем сообщалось, что по состоянию на конец прошлого года вокруг нашей планеты вращалось порядка 20 тысяч объектов, классифицируемых как космический мусор. Обломки двигаются на скорости более 27 000 км/ч, так что даже попадание крошечного кусочка в спутник или другой космический аппарат может привести к серьезным повреждениям.

Пару лет назад астронавт с МКС опубликовал снимок одного из иллюминаторов станции, на котором появилась вполне заметная трещина после попадания кусочка космического мусора. Позднее ESA предположило, что осколок насчитывал несколько тысячных миллиметра в диаметре. Возможно, это был всего лишь крошечный кусочек краски.