SpaceX отправит в космос первый израильский аппарат для изучения Луны

Израиль готовится войти в число государств, доставивших свои космические аппараты на поверхность Луны. Данный статус стране подарит совместная разработка частной компании SpaceIL и концерна Irael Aerospace Industries. Запуск намечен на декабрь текущего года. Он будет осуществлен при помощи ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Посадка на Луне намечена на февраль 2019 года.

Об этом сообщает BBC News.

Первоначально SpaceIL создавала аппарат для участия в конкурсе Google Lunar XPrize. Его участники соревновались за приз в 30 миллионов долларов, презентуя свои проекты беспилотников, предназначенных для изучения земного спутника. В итоге главный трофей так никому и не достался, но израильская компания продолжила работать над своим луноходом.

Впрочем, творению SpaceIL больше подошло бы название "лунопрыг". После посадки на Луне и первого этапа исследований, аппарат совершит скачок на остатках топлива и сядет в другой точке, удаленной на 500 метров. Ему предстоит провести исследования магнитного поля спутника и оставить на Луне израильский флаг.

Детище SpaceIL насчитывает 2 метра в диаметре и 1,5 метра в высоту. Его вес составляет 585 кг, но более 400 кг общей массы сгорит вместе с топливом к тому моменту, как он доберется до Луны. На реализацию проекта было потрачено 88,5 миллиона долларов, большую часть которых выделил израильский предприниматель Моррис Кан.

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Он надеется, что запуск лунного аппарата произведет в Израиле "эффект Аполлона". То есть поспособствует популяризации науки, технологий и инженерного дела среди молодого поколения, как это произошло в США после высадки экипажа Аполлона-11 на Луну в 1969 году.