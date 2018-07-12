Burger King обвинили в сборе данных о банковских картах

Приложение для смартфонов Burger King, позволяющее получить скидки в ресторанах сети, втайне от пользователей записывает видео с экрана смартфона.

Об этом заявил пользователь fennikami на сайте Pikabu.

Исследователь обнаружил в коде программы строчки, которые говорят о постоянной записи всего, что происходит на экране телефона при работающем приложении. Затем оно отсылает все полученные ролики в формате mp4 на серверы компании.

Fennikami пояснил, что запись не останавливается даже тогда, когда пользователь вбивает данные банковской карты для оплаты заказа.

По словам разработчика, доступ к этой информации есть не только у создателей приложения, но и у партнеров платформы: например у аналитической компании AppSee, куда также отправляются все записи.

Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг передал Конгрессу США полный отчет о методах и способах слежки за своими пользователями.