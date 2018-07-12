В работе Facebook зафиксирован массовый сбой

Больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, о чем массово сообщают ее пользователи.

Проблемы в основном коснулись европейских стран. Об этом стало известно из данных мониторингового сервиса Downdetector.

В частности отмечено, что около 17:00 число обращений о сбоях составило 526. Больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов.

Также проблемы коснулись Австрии, Италии, Испании, США, Канады, Мексики, Чили, Аргентины и других стран. Среди них и Украина.

44% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 32% пользователей столкнулись со сложностями при попытке авторизоваться, а еще 23% - с проблемами с приложением.

Напомним, Норвегия обвиняет Facebook и Google в манипуляциях сознанием пользователей.