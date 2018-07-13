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Главная » Стиль жизни » Технологии » Космический тур от Джеффа Безоса обойдется в 200-300 тыс. долларов, - СМИ

Космический тур от Джеффа Безоса обойдется в 200-300 тыс. долларов, - СМИ

Космический тур от Джеффа Безоса обойдется в 200-300 тыс. долларов, - СМИ
Фото: Blue Origin

Билеты поступят в продажу в 2019 году

13.07.18 155
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Ориентировочная стоимость туристического полета в космос на корабле космической компанией Blue Origin Джеффа Безоса составит от 200 тыс. до 300 тыс. долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Начало продаж намечено на 2019 год. Сроки первых полетов пока уточняются.

Один сотрудник Blue Origin сказал, что стоимость билетов будет варьироваться в диапазоне от 200 тыс. до 300 тыс. долларов. Второй сотрудник сообщил, что минимальная стоимость билетов составит 200 тыс. долларов. 

Доставлять туристов на орбиту компания планирует с помощью многоразового космического корабля New Shepard. Он представляет собой пилотируемую капсулу, предназначенную для автономного полета шести пассажиров на высоте 100 км над Землей — в суборбитальном пространстве достаточно высоко, чтобы космический турист испытал несколько минут невесомости и смог увидеть очертания планеты.

Взлет New Shepard происходит вертикально, при помощи одноступенчатой многоразовой ракеты, посадка — при помощи двигателя и парашютов. В капсуле есть шесть смотровых окон, которые примерно в три раза больше по размеру, чем иллюминаторы самолетов Boeing 747.

К настоящему моменту Blue Origin провела восемь испытательных полетов, успешно осуществив вертикальные взлеты и посадки New Shepard со стартовой площадки в Техасе, однако при этом пассажиров на борту не было. Во время двух полетов на борту космической капсулы находился специальный манекен, которого в компании окрестили Скайуокером.

Напомним, аэрокосмическая компания SpaceX отказалась от планов осуществить пилотируемый полет к луне в 2018 году. Новые сроки полета пока не называются.

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