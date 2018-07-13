Ученые выяснили, каким был последний ужин 5000-летней мумии

Перед тем как встретить свою смерть в Альпах 5300 лет назад, ледяной человек Эци набил желудок жиром

Мумифицированные останки Эци были найдены более 20 лет назад, но ученые до сих пор не потеряли интерес к ледяному человеку. Так, лишь теперь исследователи смогли установить, какой была его последняя трапеза. Тщательный анализ желудка Эци показал, что перед смертью 5300 лет назад он ел жир альпийского горного козла, или, как его еще называют, ибекса.

Об этом пишет The Guardian.

"Было поразительно увидеть столь насыщенную жиром диету, - говорит Фрэнк Майкснер из исследовательского центра Eurac Research в Болонье, Италия. – Он наверняка знал, что жир является богатым источником энергии и составлял свой рацион, чтобы выжить на большой высоте".

Сам Майкснер попробовал на вкус ибекса и отметил, что мясо козла вполне съедобное, но вот жир не вызвал у него никакого восторга. По словам ученого, он просто отвратителен на вкус, а ведь в распоряжении Эци не было даже соли.

Помимо жира ибекса в желудке ледяного человека также нашли следы мяса оленя и папоротника орляка, обладающего ядовитыми свойствами. Последняя находка удивила ученых. Они полагают, что Эци мог питаться этим растением для борьбы с паразитами или заворачивать в него пищу, из-за чего частицы папоротника угодили ему в желудок.

Мумифицированные останки ледяного человека были найдены немецкими туристами в 1991 году. Они поколись на склонах Эцтальских Альп на высоте 3200 метров у австрийско-итальянской границы. Тело Эци постоянно находилось в условиях минусовой температуры и прошло природную мумификацию. Предполагается, что к моменту гибели ледяному человеку было порядка 45 лет. При себе он имел медный топор, нож и стрелы с кремниевыми наконечниками.

Вероятно, что Эци умер не от естественных причин. Еще в 2001-м исследователи нашли свидетельства того, что ледяной человек был ранен стрелой, и погиб от потери крови.