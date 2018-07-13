NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад

Ученые предполагают, что аппараты программы "Викинг" могли обнаружить свидетельства жизни на Марсе еще 40 лет назад, но уничтожили их в результате ошибки

В середине 70-х NASA отправило на Марс спускаемые аппараты "Викинг-1" и "Викинг-2", которые должны были исследовать почву Красной планеты и найти в ней признаки органических (на основе углерода) молекул. Такая находка послужила бы доказательством, что некогда соседний мир мог поддерживать жизнь. Однако аппараты ничего не обнаружили. Теперь группа исследователей из США и Франции утверждает, что знает, почему так вышло. Предполагается, что следы жизни были уничтожены по ошибке.

Об этом пишет Live Science.

Ученые из французской лаборатории LATMOS и исследовательского центра Эймса NASA изложили свою гипотезу в статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets.

В общей сложности "Викинги" многократно проанализировали 4 образца почвы путем нагрева (максимум до 500 градусов Цельсия). Результатом этой процедуры должно было бы стать высвобождение искомых материалов. Ученые полагают, что процесс пошел не так, как задумывалось, поскольку в почве присутствовали перхлораты, о наличии которых на Марсе стало известно в 2008-м году.

Данные вещества применяются в ракетном топливе, и их присутствие в составе образцов, нагретых до высокой температуры, привело к возгоранию. Таким образом, если в грунте присутствовали органические молекулы, они были бы уничтожены.

Допустив такой сценарий, исследователи поняли, что доказательства подобной реакции должны были сохраниться в печах "Викингов", где проходил нагрев.

"Мы изучили данные, собранные в рамках программы "Викинг", в поисках свидетельств реакции между солями и органикой, произошедшей в печах аппаратов Викинг", - пишут авторы исследования.

Искомые доказательства своей гипотезы они нашли в образцах, взятых Викингом-2. Это позволило сделать вывод, что аппарат действительно располагал органическим материалом, который был уничтожен в ходе эксперимента.

Впрочем, сами авторы исследования не готовы с уверенностью утверждать, что четыре десятилетия назад на Марсе сценарий разыгрался именно так. Они не исключают, что сгоревшие органические соединения были случайно занесены с Земли и испортили чистоту образцов.