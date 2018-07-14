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Из разных колыбелей. Почему ученые решили пересмотреть свой взгляд на место зарождения человечества
Фото пользователя alainjacq235 на Pixabay

Из разных колыбелей. Почему ученые решили пересмотреть свой взгляд на место зарождения человечества

Ученые поставили под сомнение гипотезу о том, что человечество ведет свой род от единой популяции, обитавшей в строго определенной области Африки. Почему исследователи готовы по-новому взглянуть на историю происхождения человека, рассказывается в материале Gizmodo

14.07.18 772
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В 1980-х годах ученые выяснили, что современные люди происходят от женщины, жившей в Африке 150 000-200 000 лет назад. Ее назвали Митохондриальной Евой. Это открытие, наряду с другими доказательствами, дало основание предположить, что люди ведут свой род от одной популяции предков. Однако новейши исследования показывают, что история эволюции человека куда сложнее.

Свет клином не сошелся

Новая статья, опубликованная в журнале Trends in Ecology & Evolution, бросает вызов преобладающему мнению, что вид Homo sapiens эволюционировал из одной популяции предков и одного географического региона в Африке. Авторство материала принадлежит международной группе экспертов во главе с доктором Элеонор Скерри из Института археологии Оксфордского университета. Изучив некоторые новые археологические, ископаемые, генетические и экологические доказательства британский археолог и ее коллеги предложили альтернативную версию человеческой эволюции. Она гласит, что наш вид произошел от изолированных популяций, рассеянных по всей Африке, которые время от времени встречались и скрещивались. Постепенно это смешение носителей различных генетических характеристик сформировало наш вид.

"Хотя Митохондриальная Ева и существовала в реальности, она не была единственным предком, и человечество распространилось не из одной популяции, – говорит Скерри. – Она просто оказалась женщиной, от которой все живущие сегодня люди унаследовали свой митохондриальный генетический код".

Без сомнения, у Митохондриальной Евы, как и у других людей, было много генетических линий. Новая статья иллюстрирует, что история ее вида не началась и не закончилась на ней, или на популяции, к которой она принадлежала.

 "Идея о том, что человечество произошло от одной популяции и развивалось в простой линейной форме до современного внешнего вида, привлекательна, но, к сожалению, уже плохо соотносится с имеющейся информацией", – уверена Скерри.

Путешествуя по Африке

Реальность, предполагают исследователи, заключается в том, что предки человека были распространены по всей Африке. Они населяли различные места, разделенные подвижными природными границами.  Длительные периоды изоляции породили удивительное многообразие человеческих форм и многочисленные адаптивные черты. Но когда разделенные группы скрещивались, отбирались лучшие характеристики, которые могла предложить эволюция.

Эпизодические пересечения разрозненных африканских популяций создали метапопуляцию, породившую наш вид, спустя значительный период времени

Homo sapiens появился около 300 000 лет назад, но такие внешние черты, как круглая черепная коробка, ярко выраженный подбородок и небольшое лицо, не проявились у человека единовременно раньше, чем 100, а то и 40 тысяч лет назад. То есть тогда, когда наш вид существовал уже долгие годы.

В ходе своих изысканий команда Скерри обнаружила, что окаменелым человеческим останкам из Африки присущи различные комбинации современных и более "древних" физических характеристик.

Возраст самых ранних образцов составляет 300 000-250 000 лет, а происходят они из самых разных уголков континента. Многие окаменелости были найдены вместе с артефактами, в том числе специализированными орудиями труда, снабженными деревянными рукоятками, часто с применением различных креплений. Эти артефакты, как и разнообразные окаменелости, появились в Африке примерно в одно и то же время, и исследования их распространения предполагают, что они принадлежали к отдельным группам. Генетические данные также указывают на присутствие нескольких популяций.

Изучая изменения рек, пустынь, лесов и других физических препятствий, исследователи смогли составить хронику географических изменений в Африке, которые способствовали миграции, открывая возможности для контакта между прежде разделенными группами. После длительных периодов изоляции они могли взаимодействовать, скрещиваться, обмениваться культурой. Иногда они снова отделялись и вновь проходили периоды продолжительной изоляции.

"Самый удивительный аспект исследования заключается в том, что большую часть нашей древнейшей истории человеческие популяции были в значительной степени обособленными, — сказала Скерри Gizmodo. — Это очень отличается от того, как люди живут сегодня или в относительно недавнем прошлом. Сельское хозяйство оказало феноменальное влияние на то, как мы живем, позволив вырасти общей численности населения и создав условия для самых разных видов взаимодействия, потому что мы стали привязаны к земле".

Скерри считает, что именно поэтому наш вид сегодня физически более однороден, чем во времена далеких предков.

Что думает сообщество

"Это увлекательная статья, и я в целом согласен с основным посылом, что пора рассматривать эволюцию современного Homo sapiens, как более дифференцированный процесс, а не как единую линейно направленную тенденцию", - говорит Энди Коэн, эколог и эволюционный биолог из Аризонского университета, не принимавший участия в исследовании.

По его мнению, растущее число окаменелостей и орудий труда, которые ученые находят по всей Африке, а также доказательства изменений климатических условий в различных регионах континента, делают эту статью "очень своевременной".

Работа команды Элеонор Скерри была положительно воспринята научным сообществом

Жан-Жак Юблен из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка полагает, что точка зрения команды Скерри быстро становится доминирующей.

"Появляется все больше доказательств тому, что появление так называемых "современных людей" не происходило в единой колыбели к югу от Сахары в один определенный момент времени, — говорит он. — Скорее, в нем участвовали несколько популяций по всему континенту, и это был весьма длительный процесс".

В свете новых теорий, считает ученый, генетикам следует пересмотреть некоторые "упрощенные модели".

"Согласно новой модели, течение генов способствовало распространению благоприятных мутаций от одной популяции к другой, когда климатические условия допускали контакт между ними. Скорее всего, подобный процесс может объяснить и распространение некоторых технологических и даже социальных инноваций", - говорит  Юблен

В этом и заключается величие науки. Новые открытия приводят к появлению свежих теорий, которые, в свою очередь, порождают цели для дальнейших исследований. Нам еще многому предстоит узнать о самих себе и о том, как мы пришли к статусу доминирующего вида на планете Земля.

По материалам Gizmodo.

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