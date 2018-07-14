Датская компания CeramicSpeed на выставке Eurobike-2018 презентовала рабочий концепт велосипеда со скоростной трансмиссией Driven, у которого нет цепи.

Об этом в субботу, 14 июля, пишет Liga.net.



Новаторы утверждают, что эффективность новой трансмиссии составляет 99%.





Новая трансмиссия представляет собой разновидность вальной велосипедной трансмиссии и предполагает возможность переключения скоростей. Тяговая и вытяжная "звезды" выполнены в виде дисков с зацепами на одной из плоскостей, равномерно распределенными по кругу.

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Разработчик утверждает, что трансмиссия рассчитана на передачу мощности более тысячи ватт. Для сравнения, во время обычной гонки средняя мощность, развиваемая велогонщиком составляет около 250 ватт.



Трансмиссия Driven проходит начальный этап проверок. Как она будет работать во время дождя и при загрязнении, будет ли выдерживать перепады нагрузки, пока неизвестно.

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