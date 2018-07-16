Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков

Мощное землетрясение, произошедшее минувшей осенью в Мексике, повлекло смерть и разрушение. В то же время оно позволило ученым обнаружить два храма, которые ранее были сокрыты в одной из пирамид комплекса Теопанцолко, расположенного вблизи города Куэрнавака.

Об этом пишет IFLScience.

Верхушка пирамиды получила серьезные повреждения в результате землетрясения. Поэтому исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики решили проверить сооружение на предмет внутренней целостности при помощи радара. Однако в ходе проверки и реставрационных работ они обнаружили два ацтекских храма.

Первый был посвящен богу дождя, грома и сельского хозяйства Тлалоку, а второй – богу Солнца и войны Уицилопочтли. В святилищах также были найдены керамические изделия.

"Несмотря на все, что принесло с собой землетрясение, мы должны быть благодарны, что данный природный феномен позволил обнаружить это значимое сооружение", - говорит Изабель Кампос Гоенага из института антропологии и истории.

Храмы, которые столетиями были подвержены разрушительному действию влаги, а также землетрясению, находятся в плачевном состоянии, отмечают ученые. И все же данная находка позволила им сделать неожиданные выводы о возрасте Теопанцолко. Ранее считалось, что комплекс относится к позднему послеклассическому периоду (1200-1521 гг. н.э.). Теперь ученые полагают, что он мог появиться раньше этого времени. Однако для подтверждения данной теории им потребуется провести дополнительные изыскания.