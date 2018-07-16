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Главная » Стиль жизни » Технологии » Rolls-Royce занялся разработкой летающих такси
Rolls-Royce занялся разработкой летающих такси
Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce занялся разработкой летающих такси

Rolls-Royce представил концепт летательного аппарата, способного совершать вертикальный взлет и посадку

16.07.18 43
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В списке компаний, заинтересованных в проектах летающих такси, появилось новое громкое имя. Внести вклад в развитие зарождающейся отрасли решила Rolls-Royce. На авиасалоне Фарнборо в Великобритании компания презентовала концепт летательного аппарата, способного совершать вертикальный взлет и посадку.

Об этом сообщается на официальном сайте Rolls-Royce.

Вопреки современным трендам, разработка британской компании работает не исключительно на электричестве. Она оснащается газовой турбиной для генерирования электроэнергии, необходимой для работы 6 электромоторов аппарата. Создатели концепта утверждают, что такое решение позволит ему использовать уже существующую инфраструктуру аэропортов.

По расчетам создателей, аппарат будет способен развивать скорость в 400 км/ч, а максимальная дальность полета составит 800 км. В салоне сможет размещаться до 5 человек.

Rolls-Royce полагает, что серийные образцы концепта смогут подняться в воздух уже в начале 2020-х. Однако сперва компания планирует найти жизнеспособную модель коммерческого использования для данной разработки. В умах специалистов Rolls-Royce сфера применения нового аппарата не ограничивается сервисами летающими такси. Они полагают, что новинка сможет использоваться и в качестве личного транспорта, для доставки грузов и даже для военных нужд.

В настоящее время перспективами создания летающих такси озабочены весьма именитые компании, такие как Airbus и Uber.

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