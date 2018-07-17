Под земной поверхностью скрывается квадриллион тонн алмазов, - ученые

Алмазы могут оказаться не столь драгоценными минералами, как считалось. Новое исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems гласит, что глубоко под земной поверхностью хранится квадриллион тонн алмазов. Однако добраться до них невозможно.

Об этом пишет Live Science.

Алмазы залегают на глубине 145-240 километров под поверхностью земли в корнях кратонов. Кратоны – это крупные структуры кристаллического фундамента континентальной коры. Они отличаются достаточно высокой стабильностью и не переживали значительных тектонических изменений со времен архея (4-2,5 млрд. лет назад).

Выводы о наличии крупных залежей алмазов ученые сделали на основе исследований скорости распространения глубинных сейсмических волн, порождаемых естественными процессами, вроде землетрясений. Сперва они обратили внимание, что распространение волн при прохождении корней кратонов происходит быстрее, чем должно.

После этого, основываясь на данных о сейсмической активности, собираемых государственными агентствами, они построили модель скорости волн. Наконец, перебрали множество комбинаций минералов и посчитали, с какой скоростью они должны проходить через них. Сопоставив данные, они пришли к выводу, что исследуемые участки должны состоять на 1-2% из алмазов, а также из перидотита и эклогита.

Впрочем, пока исследователи не обладают полной уверенностью в истинности своей гипотезы. Получить образцы с таких глубин крайне сложно, если их не выбросит на поверхность извержением магмы. Так что, по мнению ученых, они предложили наиболее вероятный сценарий, учитывая все условия.