Здоровье в смартфоне. Почему фитнес-браслеты — это не просто развлечение

Что такое цифровая медицина, можно ли при помощи фитнес-трекеров следить за своим здоровьем, насколько эффективны онлайн-консультации с врачами

Уже около десятилетия digital health в Европе и США стремительно набирает популярность. В Америке, например, ещё в 2014-м государство потратило около $14 млрд для стимуляции медучреждений внедрять системы электронных медицинских записей. А спустя год правительство взялось за поддержку развития телемедицины в стране.

В Украине об этом только начинают разговаривать, поскольку украинским пациентам словосочетание "информационные технологии" и "здравоохранение" кажутся несовместимыми.

Фокус поговорил с Евгением Боруховичем, главой направления цифровых технологий в сфере здоровья компании Bayer, о том, зачем человечеству нужна цифровая медицина, как гаджеты помогают бороться с болезнями и как IT-технологии могут помочь в лечении рака.

Фото: iseated.com

"В здравоохранении наиболее проблемная вещь — это коммуникации", — говорит врач и специалист в вопросах цифровой медицины Бриджит Даффи. Большинство людей даже не представляют, что такое healthcare, особенно когда речь идёт о цифровом формате. Объясните в двух словах, в чём суть концепции digital health?

— Это осознание того, что технологии уже спасают наши жизни и помогают предотвратить и предсказать заболевания. Если копнуть глубже, я абсолютно согласен с тем, что до момента, пока тебе не поставят диагноз, ты не очень беспокоишься о своём здоровье.

Приведу пример: моей жене несколько лет назад диагностировали рак груди. После этого она хотела узнать всё о лечении, профилактике, последствиях. Более того, ей сразу же хотелось поделиться этой информацией со всеми вокруг, чтобы помочь им предотвратить болезнь.

Но, глядя на молодое поколение, я бы сказал, что сейчас уже есть понимание важности здорового образа жизни. Наглядный для меня пример — мои дочери-подростки. В прошлом году они попросили, чтобы я купил им фитнес-браслеты, чтобы они могли "соревноваться" со своими друзьями. Они занимаются спортом, едят здоровую пищу. Они уже поняли, что здоровый образ жизни на самом деле может предотвратить ряд серьёзных заболеваний.

Сколько лет, по-вашему, понадобится, чтобы люди осознали важность и нужность использования цифровой медицины в повседневной жизни?

— Не люблю это говорить, но человечеству нужна смена поколений. Никакая коммуникация не поможет человеку, который не хочет обращаться к врачу, пока у него что-то сильно не заболит. Есть ещё один аспект, кроме элементарного нежелания ходить к врачу, — финансовый. На Западе пациенты, даже нет, правильнее их называть потребители здравоохранения (healthcare consumers. — Фокус), тратят с каждым годом всё больше денег на своё здоровье. Они чаще интересуются, у какого врача лучше лечиться, какой план лечения им прописывают и почему. Например, когда я жил в США, то сменил своего врача только потому, что он не хотел пользоваться Google Health. А я хотел видеть все свои данные и результаты в любой удобный для меня момент.

Какие мировые кейсы с внедрением digital health считаете самыми успешными?

"Никакая коммуникация не поможет человеку, который не хочет обращаться к врачу, пока у него что-то сильно не заболит"

— Приведу немного примеров, потому что считаю, что всё ещё много шума в этой отрасли. Все гонятся за самыми последними девайсами, игрушками, но мало кто понимает, что в первую очередь мы заботимся этим о своём теле. Один из моих топов — Omada Health. Эта программа разрабатывает систему для диабетиков, отслеживая их поведенческие изменения.

Ещё могу выделить Tinnitracks. Это программа, которая помогает в лечении с тинитусом (звон в ушах) обычным прослушиванием музыки. Всё сводится к тому, что Tinnitracks направляет причину шума в головной мозг, тем самым улучшая общее состояние человека. Эту терапию уже утвердили и официально используют.

Также хороший стартап AKILI — это видеоигры, которые используют как лечебную терапию для гиперактивных детей с дефицитом внимания.

Какие девайсы используете вы?

— Я их постоянно меняю. Сейчас пользуюсь Apple Watch. Ещё у меня есть Nokia Health. Дома пользуюсь весовым сканером, который отслеживает мой вес уже около шести лет. Ещё использую Healbe GoBe, он измеряет не только шаги, сердцебиение, но и температуру тела. Это, наверное, звучит странно, мол, зачем он вообще это делает? Но пока ты не поймёшь свои проблемы, ты не сможешь их решить.

В начале нашего разговора вы сказали, что у вашей жены обнаружили рак. Пользование этими девайсами как-то помогло его диагностировать?

— Нет, на самом деле на ранних стадиях рака нечего диагностировать. В случае с моей женой было так, что она проснулась посреди ночи и просто почувствовала что-то — её тело и интуиция предупредили нас. Но, например, один венгерский стартап Turbine, участник нашей программы Accelerator, использует искусственный интеллект для прогнозирования комплексных методов лечения рака. Если не вдаваться в подробности, фактически у вас есть около 10 тыс. протеинов в вашем теле. Эта команда разработала определённую модель, которая демонстрирует, как соединения протеинов могут влиять друг на друга в твоём теле. Эта модель работает в организме постоянно, поэтому не понадобится слишком много времени, чтобы диагностировать рак. Пока это всего лишь компьютерные разработки, которые нуждаются в клинических исследованиях. Но уже сейчас понятно, что благодаря искусственному интеллекту будет возможно находить эти соединения намного быстрее. Другой пример: в Америке есть компания IDx , которая разработала алгоритм для диагностирования диабетической ретинопатии.

Вы хотите сказать, что нашли средство, которое может предсказать рак?

"Лично я ненавижу больницы и стараюсь минимизировать свои походы туда, если есть такая возможность. В конце концов наша задача сделать так, чтобы люди были здоровыми дома, а не в больнице"

— Нет, мы нашли то, что может его вылечить. В последние годы медицина обнаружила более 400 видов рака, и каждый из них требует индивидуального лечения. Врачам всё ещё нужно будет рассматривать каждый случай отдельно.

Многие люди покупают девайсы, потому что это развлечение. Сегодня есть те, кто ежедневно носят с собой множество устройств, отслеживающих, к примеру, их активность. Но многие им не придают большого значения. Как улучшить компетентность людей в вопросе healthcare?

— Каждый человек индивидуален. У меня есть друг, у которого был избыточный вес. Как-то он купил себе фитнес-браслет. Он просто начал соревноваться сам с собой. В итоге потерял 30 кг. А вообще, неважно, сколько девайсов у вас в руках, нужно, чтобы в какой-то момент что-то просто перемкнуло у вас в голове.

В Украине многие сопротивляются введению не только цифровой медицины как таковой, но даже электронному ведению медицинской документации в больницах. Что нужно сделать украинским медицинским стартаперам, чтобы заинтересовать людей купить их девайс?

— Не очень знаю, как работает ваша система здравоохранения. Но я знаю несколько интересных украинских стартапов. Один из них — Cardiomo — устройство, которое отслеживает основные параметры организма человека и передаёт проанализированные данные на ваш смартфон. Они известны по всему миру.

Тем не менее, в Украине мало кто о них знает.

— Единственный и один из самых эффективных способов расширить узнаваемость — это сарафанное радио. Если кто-то будет пользоваться Cardiomo, он расскажет о нём своим знакомым и так далее. Многие разработчики, речь не только об украинских, должны понимать, что любой их девайс должен объяснять людям, как он применим к проблеме и помогает её решить. Например, Cardiomo — это прекрасный девайс, который собирает и анализирует ваши данные.

Всё чаще в интернете попадается реклама "онлайн-консультаций" с врачами. По-вашему, сфера здравоохранения может позволить себе медконсультации без осмотра пациента вживую?

— Думаю, мир остро нуждается в телемедицине. Часто бывает так, что больницы находятся только в крупных населённых пунктах и людям из отдалённых мест до них добираться непросто. Онлайн-консультации уже работают. Есть быстрорастущая компания Babylon Health, как яркий пример этому. Лично я ненавижу больницы и стараюсь минимизировать свои походы туда, если есть такая возможность. В конце концов наша задача сделать так, чтобы люди были здоровыми дома, а не в больнице. Есть, конечно же, случаи, когда нужны личные приёмы — когда врач должен потрогать что-то или посмотреть вживую. Я хотел привести в пример дерматологию, но даже тут есть случаи онлайн-консультаций. Есть датская компания, которая отслеживает меланомы. Ты фотографируешь поражения, отправляешь их своему врачу, и точность, с которой они выставляют диагнозы, составляет около 90%.