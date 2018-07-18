Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро

Европейская комиссия обязала Google выплатить рекордный штраф в размере 4,34 млрд евро за незаконное продвижение своего поисковика. Текст решения опубликован на официальном сайте регулятора.

Еврокомиссия заявила, что Google нарушает антимонопольное законодательство, требуя от производителей мобильных телефонов, использующих операционную систему Android, по умолчанию устанавливать на них браузер и поисковик Google. “Эта практика лишила другие компании возможности внедрять инновации и честно конкурировать”, — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Теперь у Google есть 90 дней, чтобы прекратить незаконные действия. В противном случае ей грозят дополнительные ежедневные штрафы в размере 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet — материнской компании Google. Представители компании уже заявили, что собираются оспорить вердикт Еврокомиссии.

Напомним, в июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за то, что компания подтасовывала результаты поисковой выдачи ради продвижения собственного торгового сервиса Google Shopping, а также выводила в топ поиска сайты своих партнёров и клиентов. В сентябре 2017 года компания подала апелляцию на это решение, но рассмотрение дела может занять около двух лет.