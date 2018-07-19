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<span class="label red">Видео</span> Сестра, шлем. Почему современные медики вооружаются технологией виртуальной реальности
Фото: University of Oxford, кадр из видео пользователя OxfordVR на Flickr, Domna Banakou, Sameer Kishore, Mel Slater (2018) Frontiers in Psychology

Видео Сестра, шлем. Почему современные медики вооружаются технологией виртуальной реальности

Сфера применения виртуальной реальности не ограничивается сугубо индустрией развлечений. Технология активно проникает на территорию медицины. Как ВР может помочь в лечении болезней, разбирался Фокус

Владимир Клапан - 19.07.18 133
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Когда-то мобильными телефонами обладали лишь избранные, а сегодня это едва ли не более привычный аксессуар, чем часы. Технологии виртуальной и дополненной реальности сейчас движутся по тем же рельсам. Так, по оценкам аналитиков Goldman Sachs к 2025 году суммарные размеры доходов ВР/ДР-индустрии могут достигнуть182 миллиардов долларов. Это в 35 раз больше, чем было всего 2 года назад.

Основными векторами развития рынка будут оставаться игры и иные отрасли индустрии развлечений. Однако спектр применения "виртуальных" технологий намного шире. В частности, они приобретают все большее распространение в медицине и психотерапии.

Для тела

Уже сегодня существует несколько способов применения виртуальной и дополненной реальности в медицине. Самый простой и очевидный – использование в процессе обучения и тренировок.

ВР/ДР-технологии позволяют визуализировать внутренние органы, мышцы, сосуды, их работу и взаимодействия. Американская компания zSpace, один из самых старых игроков молодой индустрии, использовала эти возможности. Ее специалисты создали виртуальную интерактивную модель человеческого тела, содержащую более 13500 анатомических объектов, с которыми студенты могут взаимодействовать в процессе обучения.

Следующим шагом в этом направлении является использование "виртуальных" тел и органов для тренировок хирургических операций. ВР-модели позволяют отрепетировать будущие манипуляции, смоделировать различные нештатные ситуации и продумать способы их решения.

В прошлом году хирурги детской клиники в Миннеаполисе (США) смогли испытать этот инструмент на практике. Они провели ВР-репетицию перед сложной операцией по разделению 3-месячных сиамских близнецов. По словам одного из проводивших ее врачей Энтони Азаки, виртуальная тренировка позволила "минимизировать количество неожиданностей" перед непосредственным хирургическим вмешательством. Операция прошла успешно.

Для разума

Виртуальная реальность способна помочь не только в лечении тела, но и разума. К примеру, технология применяется в психотерапии в качестве одного из методов борьбы с различными фобиями, вроде боязни высоты или пауков.

Суть заключается в том, что человека, помещают в виртуальные условия, вызывающие у него страх, и дают ему возможность познать, что все опасения преувеличены. При этом для каждого отдельного случая специалисты подбирают индивидуальный дизайн обстановки, условия и сценарий пребывания в искусственном мире.

Ранее в этом году ученым из Оксфордского университета удалось подтвердить эффективность виртуальной реальности в борьбе со страхом высоты. В ходе исследования 49 человек, страдающих данной фобией, прошли 6 получасовых ВР-сеансов. В итоге у участников был замечен значительный прогресс в преодолении боязни.

"В среднем страх высоты сократился на две трети", - говорит ведущий автор исследования Дэниэл Фримен, добавляя, что впоследствии люди даже нашли в себе силы "отправиться в те места, посещение которых ранее казалось им невозможным". Например, смогли пройтись по веревочному мосту или "просто подняться на эскалаторе торгового центра без страха".

VR-терапия не ограничивается лишь борьбой с фобиями. Так, компания Mindmaze разработала систему MindMotionPRO, которая помогает людям, лишившимся конечности или возможности передвигаться, преодолеть посттравматические проблемы.

Для фантазии

Существуют и более экзотические варианты использования "виртуальных" решений. Примером может служить эксперимент, проведенный учеными из Барселонского университета. В его основу легла гипотеза, что люди, примеряющие на себе тело Альберта Эйнштейна в виртуальной реальности, могут проявлять улучшенные когнитивные способности. Эксперимент показал справедливость данной теории для людей с пониженной самооценкой.

"Поскольку Эйнштейн в основном считается уважаемой личностью, одобряемой обществом, можно предположить, что это влечет за собой повышение самооценки у людей, испытывающих ее недостаток, а это, в свою очередь, способствует улучшению когнитивных способностей", - пишут испанские исследователи.

И на этом эффект пребывания в шкуре Эйнштейна не ограничился. Люди, побывавшие в теле гения, также демонстрировали улучшенные результате в тесте Лондонского Тауэра, используемого в нейропсихологии для оценки руководителя.

Медицинская ВР в Украине

Инновационный парк UNIT.City собрал и опубликовал информацию об украинских проектах, которые посвящены VR/AR-технологиям. В обнародованный список, получивший название “Карта VR/AR индустрии в Украине” вошли 29 проектов, из которых так или иначе медицинской тематикой занимаются лишь 4 - Nanobot Medical Animation Studio, Arrible, Onix-Systems и WeAR Studio. Однако в этот список не вошли еще два проекта.

Первый носит название Pure Purr, а второй – VoxBox. Оба предназначены для борьбы со стрессом, но предусматривают различные подходы. Если Pure Purr работает через модифицированные звуковые стимулы на основе кошачьего мурлыканья, то второй предоставляет разрядку посредством крика.

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