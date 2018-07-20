Возраст находки — более 70 миллионов лет

Американские учёные выяснили, что пятиметровый скелет, найденный в 2008 году в штате Юта, принадлежит ранее неизвестному виду динозавров Akainacephalus johnsoni. Об этом пишет Live Science.

Динозавр принадлежал семейству анкилозавридов – бронированных динозавров, живших в меловой период (145 – 66 миллионов лет назад). Реконструировав по окаменелостям строение головы, учёные пришли к выводу, что череп динозавра полностью покрывали рога и шипы – даже в области переносицы.

Очисткой костей занимался палеонтолог Рэнди Джонсон, в честь него новый вид и получил своё название – Akainacephalus (с греч. "шипоголовый") johnsoni.

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Возраст скелета составляет около 76 миллионов лет. Хотя динозавр был обнаружен на территории США, учёные полагают, что он был близким родственником азиатских анкилозавридов Saichania и Tarchia. Вероятно, в Северную Америку этот вид динозавров мигрировал во время позднего мелового периода, после раскола материков.

Сейчас окаменелости выставлены в Музее естественной истории штата Юта, палеонтологи собираются продолжить их изучение.

Ранее сообщалось, что палеонтологи из Йельского университета и Университета Бата впервые воссоздали трехмерную модель черепа древней птицы Ichthyornis dispar. Оказалось, что у неё были зубы, подобные зубам динозавров.