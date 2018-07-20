Российские хакеры пытались украсть материалы расследования по делу Скрипалей, - The Telegraph

Российские хакеры пытались получить доступ к материалам расследования по делу отравления Новичком бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой источники в британской полиции.

По словам полицейских, они заметили атаки на систему кибербезопасности в конце июня - примерно в то время, когда недалеко от Солсбери произошло второе отравление нервно-паралитическим веществом Новичок и одна из жертв умерла. Один из полицейских подозревает, что в это время на его телефон хакеры установили вредоносное программное обеспечение.

"Русские отчаянно хотят узнать, как продвигается расследование", - говорят источники издания. Однако они уверяют, что хакерам пока не удалось получить доступ к материалам расследования.

Напомним, 30 июня Дон Стерджесс и её друга Чарли Роули нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери (графство Уилтшир). Стерджесс умерла, а Роули пришёл в себя и даёт показания полиции. По последним данным, к Стерджесс и Роули попал флакон с остатками Новичка, использованного для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.

Также сообщалось, что полиция Великобритании уже идентифицировала подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля. По словам источников, это шестеро россиян во главе с женщиной-офицером ГРУ.