Фигуры высшего пилотажа обычно исполняются на истребителях, а не на самолетах, которые могут перевезти танк или 452 пассажира. Но бывают и исключения.

На международном авиашоу в Фарнборо была продемонстрирована новая гражданская модель C-130J Super Hercules, LM-100J, пишет Популярная механика.

Стоит такой самолет больше 560 миллионов долларов, на нем установлены такие же двигатели и пропеллеры, как и на военной версии, но на гражданских самолетах не нужен бортмеханик.

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А еще новый самолет может делать мертвую петлю, хотя вряд ли такая способность придется по вкусу пассажирам или грузу в салоне.

Ранее Фокус показал, как самолет "Мрия" пролетел на сверхнизкой высоте в Боливии.