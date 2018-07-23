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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Lockheed Martin показала, как выглядит мертвая петля в исполнении грузового самолета

Видео Lockheed Martin показала, как выглядит мертвая петля в исполнении грузового самолета

<span class="label red">Видео</span> Lockheed Martin показала, как выглядит мертвая петля в исполнении грузового самолета
Фото: airwar.ru

Это надо видеть

23.07.18 20
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Фигуры высшего пилотажа обычно исполняются на истребителях,  а не на самолетах, которые могут перевезти танк или 452 пассажира. Но бывают и исключения. 

На международном авиашоу в Фарнборо была продемонстрирована новая гражданская модель C-130J Super Hercules, LM-100J, пишет Популярная механика

Стоит такой самолет больше 560 миллионов долларов, на нем установлены такие же двигатели и пропеллеры, как и на военной версии, но на гражданских самолетах не нужен бортмеханик. 

А еще новый самолет может делать мертвую петлю, хотя вряд ли такая способность придется по вкусу пассажирам или грузу в салоне.

 

Ранее Фокус показал, как самолет "Мрия" пролетел на сверхнизкой высоте в Боливии.

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