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Видео Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма

<span class="label red">Видео</span> Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма
Фото: NASA

По оценкам ученых, буря продлится несколько земных месяцев

23.07.18 802
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Пылевой шторм, сформировавшийся в конце мая и приобретший со временем глобальный масштаб, продолжает бушевать на Красной планете. 

NASA показало, как выглядел Марс до начала бури и как стал выглядеть после того, как она охватила всю планету, сообщает Популярная механика

Новую пылевую бурю на Красной планете заметили в конце мая текущего года — тогда она была еще незначительной. После, однако, она стала расти, и к 20 июня уже приобрела глобальный масштаб — охватила всю планету. Из-за шторма — еще в середине прошлого месяца — на связь перестал выходить марсоход Opportunity (буря перекрывает аппарату доступ к свету — и солнечные панели не могут генерировать энергию в необходимом количестве). 

Глобальные пылевые штормы на Марсе, по оценкам ученых, происходят, как правило, каждые шесть-восемь лет. Впрочем, об этих явлениях известно не так много — специалисты по‑прежнему точно не знают, почему такие бури формируются и каким образом развиваются. В скором времени, однако, NASA получит новые данные, которые позволят лучше изучить данные вопросы. 

Ровер Opportunity больше не выходит на связь, но у NASA есть и другие устройства — марсоход Curiosity, использующий ядерный генератор и потому не боящийся бури, а также орбитальные аппараты. Так, инструмент Mars Color Imager на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), как передает Engadget, картирует Марс каждый вечер, отслеживая эволюцию шторма. NASA опубликовало изображения, полученные данным инструментом: на них видно, как изменился облик планеты, когда буря стала глобальной. 

Другой инструмент MRO — Mars Climate Sounder — измеряет температурные изменения атмосферы в ходе бури. Инструмент THEMIS на другом орбитальном аппарате NASA — Mars Odyssey — отслеживает атмосферную температуру и температуру поверхности Красной планеты, а также количество пыли в атмосфере. Еще один орбитальный аппарат NASA — MAVEN — изучает, каким образом шторм влияет на верхнюю атмосферу Марса, а ровер Curiosity изучает бурю с марсианской поверхности — исследуя ветры и пылевые частицы. 

Таким образом, новые данные, возможно, помогут в будущем пролить свет на природу масштабных марсианских бурь. Новый шторм, по оценкам ученых, может длиться еще довольно долго; предполагается, что Opportunity получит доступ к солнечному свету и попробует вновь выйти на связь лишь в сентябре. 

Ранее Фокус писал о том, что песчаная буря на Марсе охватила всю планету.

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