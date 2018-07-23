Facebook разрабатывает спутник для раздачи Интернета из космоса

Компания Facebook работает над созданием спутника, который будет раздавать Интернет с орбиты Земли с помощью радиосигналов миллиметрового диапазона. Об этом сообщает Wired .

Согласно документам, полученным изданием от американской Федеральной комиссии по связи (FCC), Facebook ведёт активные переговоры с властями США и планирует запустить интернет-спутник под названием Athena уже в начале 2019 года.

Представитель компании отказался сообщить какие-либо подробности о проекте, однако подтвердил, что Facebook считает спутниковые технологии важнейшим фактором развития инфраструктуры широкополосного доступа следующего поколения. По мнению компании, именно интернет-спутники помогут обеспечить интернетом труднодоступные регионы планеты, куда нерентабельно прокладывать волоконно-оптические кабели.

Ранее сообщалось, что Facebook прекратил разработку беспилотника Aquila, предназначенного для раздачи Интернета. Компания решила сосредоточиться на разработке сопутствующих технологий, таких как энергоёмкие батареи, управляющие компьютеры и передатчики сигнала.