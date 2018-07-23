В России создали серию четвероногих роботов

Инженеры российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработали серию четвероногих роботов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя проекта Сергея Хурса, учёные ведут разработку "аналогов Boston Dynamics" по заказу нескольких российских ведомств, названия которых держатся в секрете. Как выглядят роботы и для каких целей их будут использовать, разработчики пока не сообщают. Учитывая, что роботы спроектированы ходячими, а не колёсными, можно предположить, что они предназначены для передвижения по пересечённой местности.

Когда российские учёные представят рабочие прототипы своих роботов, пока неизвестно. Тем временем американская компания Boston Dynamics собирается уже в 2019 году начать серийное производство новой модели четвероногого ходячего робота-собаки SpotMini. Недавно SpotMini "выгуляли" на оживленной улице в Ганновере: на глазах у зрителей робот прошёлся не только по тротуарам, но и по проезжей части улицы рядом с автомобилями.

Ранее Boston Dynamics продемонстрировала, как SpotMini в автономном режиме перемещается по офису и лаборатории.