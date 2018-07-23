Qualcomm представил первую 5G-антенну для смартфона

Смартфоны с 5G-антенной могут выйти на рынок уже в 2019 году

Компания Qualcomm представила первые антенные модули 5G, предназначенные для использования в смартфонах и других мобильных устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.

Антенна Qualcomm QTM052 действует в миллиметровом диапазоне mmWave (от 24 ГГц ). Объединив антенну с с 5G-модемом Snapdragon X50, компании удалось значительно улучшить дальность и надежность связи: система поддерживает распространённые в США диапазоны 26,5-29,5 ГГц , 27,5-28,35 ГГц и 37-40 ГГц. Тем не менее, модуль не рассчитан на диапазон от 24,25 до 27,5 ГГц, который используется в Европе и Китае.

"Этот тип системы "модем-антенна", охватывающий оба диапазона частот - mmWave и sub-6, сделает мобильные 5G-сети и устройства, особенно смартфоны, готовыми к крупномасштабной коммерциализации", - сказал президент Qualcomm Криштиано Амон.

Компания не раскрывает точные размеры антенны, но утверждает, что она достаточно компактна и даже в самый тонкий смартфон легко поместятся около четырёх 5G-антенн.

Ранее сообщалось, что оператор сотовой связи Vodafone и китайская телекоммуникационная компания Huawei совершили первый в мире 5G-звонок из Барселоны в Мадрид.