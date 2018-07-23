Криптовалюты не угрожают мировой финансовой системе,- G20

Большая двадцатка призывает не запрещать криптовалюты, но регулировать их

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой двадцатки пришли к выводу, что криптовалюты на данный момент не угрожают мировой финансовой системе. Об этом говорится в совместном заявлении членов G20, принятом по итогам встречи в Буэнос-Айресе.

"Криптовалюты сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, однако необходимо сохранять бдительность", - считают члены G20.

По их словам, и криптовалюты, и связанные с ними технологии (в частности, блокчейн) при условии адекватного регулирования способны принести пользу глобальной банковской системе. Однако для этого регуляторам придётся следить, чтобы криптовалюты не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и финансирования терроризма.

Недавно сообщалось, что в аэропорту Схипхол (Амстердам) появился терминал, с помощью которого можно обменять евро на биткоины.