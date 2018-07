Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов"

22 июля в Великобритании закрылась аэрокосмическая выставка Farnborough Airshow. По информации организаторов, в этом году за время ее работы было заключено контрактов на $192 млрд. Государственное предприятие "Антонов", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", ограничилось тем, что подписало генеральное соглашение по взаимодействию с компанией Aviall Services Inc. и меморандум о взаимопонимании с малоизвестным производителем беспилотников AIR-ION Technologies SA. Фокус изучил перспективы возможного сотрудничества.

На минувшей неделе государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что в ходе международного аэрокосмического салона Farnborough Airshow-2018 ГП "Антонов" и швейцарская компания AIR-ION Technologies SA подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, компании планируют наладить партнерские отношения в сферах разработки, испытаний, сертификации и серийного изготовления гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки швейцарской компании.

"Антонов" пойдет по этапам

Сотрудничество предусматривает несколько этапов. В рамках первого партнеры проведут исследования мировых технологий и рынка по применению электрических БПЛА в качестве воздушного такси, а также гибридных БПЛА в других гражданских и военных целях. "Антонов" будет участвовать в разработке планера будущих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении испытаний, сертификации, а в последствии на производственных мощностях украинского предприятия планируется наладить линию по серийному производству БПЛА. По информации "Укроборонпрома", AIR-ION Technologies SA сформировала международную систему партнерства, включая ведущие компании и научно-исследовательские институты из США, Канады, Великобритании, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Нидерландов и других стран. Теперь в этот кластер входит Украина.

Пресс-служба "Укроборонпрома" отвечает Фокусу, что не владеет информацией о деталях заключенного соглашения и советует задавать вопросы непосредственно "Антонову".

"Это их соглашение, спрашивайте лучше там, у них должно быть больше информации", – утверждает сотрудник пресс-службы концерна.

Кто эти люди

В интернете отсутствует подробная информация о AIR-ION Technologies SA. На официальном сайте компании размещены дизайнерские изображения вертолетов, катеров, мотоциклов и почему-то стульев. Все остальные ссылки Google приводят к новости о меморандуме с ГП "Антонов". По данным открытых реестров, компания основана в 2015 году. Сейчас в ней числятся пять сотрудников, годовой оборот – меньше $1 млн.

На официальном сайте AIR-ION Technologies SA размещены дизайнерские изображения вертолетов, катеров, мотоциклов и почему-то стульев

Пресс-служба ГП "Антонов" предоставила Фокусу презентацию потенциального партнера. Из нее следует, что компания AIR-ION Technologies была основана в 2011 году компанией TetrAero "серийного предпринимателя" Жерара Жилля, которая специализируется на разработках гибридных электрических автономных вертолетов. В январе 2017 года к Жиллю присоединились еще четыре специалиста – Якуба Галль (дизайн), Пэрвис Хэнсон (финансовый директор, развитие бизнеса), Жан Косме Ривьер (советник по аэрокосмическим технологиям) и Грэм Белл (консультант по стратегическим альянсам). Компания гордится тем, что в 2011 году вошла в книгу рекордов Гиннесса, совершив первый пилотируемый полет вертолета, приводимого в действие электродвигателем. За последние 18 месяцев AIR-ION Technologies разрабатывала различные беспилотные продукты для военной и гражданской авиации. Штаб-квартира компании находится в Лугано, а технические испытания проводятся в бывшем военном аэропорту Амбри со взлетно-посадочной полосой в 2000 м.

Как выяснил Фокус, Галль несколько лет назад пытался запустить продажи эксклюзивного супербайка Feline One стоимостью $280 тыс. Хэнсон в своем профиле в социальной сети linkedin называется себя специалистом по консалтингу в области управления. В свое время он принимал участие в организации Всемирного экономического форума, сотрудничал с ООН. На сегодняшний день возглавляет Manor Group. Ривьер является бывшим пилотом вертолета, директором международного аэропорта Ле Кастелле (Франция). В 2016 году был соорганизатором исторической авиационной выставки в честь столетия сражений при Вердене и битве на Сомме.

Следы остальных сотрудников AIR-ION Technologies обнаружить в Интернете не удалось.

"Могу только сказать, что на нас вышли с предложением сотрудничать, мы изучили предложение, провели проверку. Инициатива исходила от AIR-ION Technologies, вопрос обсуждался уже давно. В ходе выставки в Фарнборо был уже оформлен меморандум", – рассказывает Фокусу сотрудница пресс-службы ГП "Антонов" Оксана Трофимчук.

Она не дает ответа, когда начались контакты со швейцарской компанией, ссылаясь на конфиденциальный характер переговоров.

Экспертная оценка

О компании AIR-ION Technologies ничего не удалось узнать и в разговоре с украинскими экспертами. Сотрудник компании ITEC (производит беспилотники Patriot R2 и Skif ) говорит Фокусу, что впервые услышал о швейцарских коллегах из пресс-релиза "Укроборонпрома". По его словам, на профильных форумах и в тематических группах в соцсетях активно обсуждается новость, но никто из специалистов не знаком с компанией.

"Темы до сих пор открыты, никто ничего не слышал и не знает, кто они такие, но информационный эффект "Антонов" сделал", – отмечает собеседник Фокуса, пожелавший остаться не названным.

Советник президента ГП "Антонов" Александр Галуненко сказал Фокусу, что находится в отпуске, а о подписанном меморандуме ему известно только из новостей.

"Мне эта компания не известна, сам бы хотел узнать детали, кто они такие и каким может быть сотрудничество. Меморандум – это пока не контракт, если без привязки к данному случаю, то до контракта еще долгий путь, необходимо обсудить и изучить массу деталей. Не всегда после меморандума получается дальнейшее сотрудничество", – убеждает Фокус Галуненко.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец тоже узнал о швейцарской компании из новостей, поэтому оценить перспективы возможного сотрудничества не берется.

"Новости противоречивые, сложно из них сделать выводы. Я знаю, что у "Антонова" мощная служба безопасности, юристы, проверка. Не думаю, что подписывают документы с кем попало", – делится Згурец наблюдениями с Фокусом.

"Никто ничего не слышал и не знает, кто они такие, но информационный эффект "Антонов" сделал"

На выставке в Farnborough Airshow-2018, которая проходила с 16 по 22 июля, "Антонов" представлял ряд современных программ и проект создания модернизированных реактивных самолетов семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178 под названием Ан-1X8 NEXT. За время выставки госпредприятие подписало генеральное соглашение по взаимодействию с компанией Aviall Services Inc. (подразделение Boeing). Ожидается, что в рамках этой кооперации Aviall Services Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства самолетов Ан-1X8 NEXT и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

Складывается впечатление, что за неимением позитивных новостей с одной из самых авторитетных аэрокосмических выставок мира, "Укроборонпром" преподносит сообщение о подписании меморандума о возможном сотрудничестве с неизвестной компанией как большое достижение.

Согласно официальному заявлению Farnborough Airshow, в ходе выставки были заключены контракты на общую сумму $192 млрд, что на $67,5 млрд превышает показатель 2016 года.

Напомним, что один из конкурентов Украины – Российская Федерация – не принимает участия в работе авиасалона с 2014 года. Ее вооружения и военная техника подпадают под эмбарго Евросоюза, а официальным делегациям последние четыре года отказывают в визах для посещения Великобритании.