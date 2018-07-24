Астрономы: Туманность Андромеды поглотила галактику-родственника Млечного пути

Туманность Андромеды и Млечный путь – крупнейшие галактики Местной группы. Однако в свое время в семействе была еще одна галактика, третья по размеру. Примерно 2 миллиарда лет назад ее поглотила Туманность Андромеды. К такому выводу пришли астрономы из Мичиганского университета в ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy.

Об этом сообщает сайт Space.com.

"Астрономы так давно изучают Местную группу: Млечный путь, Туманность андромеды и их спутников, - говорит профессор астрономии Эрик Белл. – Для нас было шоком узнать, что у Млечного пути некогда был крупный родственник, а мы даже не знали о нем".

При помощи компьютерного моделирования исследователи из Мичиганского университета определили, что звезды, расположенные на периферии гало Андромеды, принадлежали к галактике, получившей кодовое имя M32p. Дальнейшие изыскания позволили ученым предположить, что процесс поглощения был завершен около 2 миллиардов лет назад. По оценкам астрономов, M32p была минимум в 20 раз крупнее любой галактики, с которой когда-либо сливался Млечный путь.

Она не пропала бесследно. Американские ученые считают, что карликовая галактика-спутник Андромеды M32 – останки M32p.

"M32 отличается рядом странностей, - говорит Белл. – Хотя она выглядит компактным примером древней эллиптической галактики, в ее состав входит множество довольно молодых звезд. Это одна из самых небольших галактик во вселенной, не похожая ни на одну другую".

Новая теория совпадает с результатами другого исследования, обнародованного ранее в этом году французскими учеными. Оно гласит, что примерно 1,8-3 миллиарда лет назад Андромеда прошла через крупное слияние.

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Ученые полагают, что примерно через 4 миллиарда лет Млечный путь и Андромеда сольются в единую систему.