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Главная » Стиль жизни » Технологии » Глобальное потепление провоцирует самоубийства, - исследование

Глобальное потепление провоцирует самоубийства, - исследование

Глобальное потепление провоцирует самоубийства, - исследование
www.globalwarmingart.com

Из-за повышения температуры на 1 градус количество самоубийств в США выросло на 0,7% 

24.07.18 363
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Учёные из из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.  Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Исследователи проанализировали данные о количестве суицидов в разных округах США и муниципалитетах Мексики за несколько десятков лет, сравнив их с данными о температуре воздуха. Оказалось, что при повышении среднемесячной температуры всего на 1 градус Цельсия количество самоубийств в США выросло на 0,7% в месяц, а в Мексике - на 2,1%. Примечательно, что этот эффект проявляется  одинаково как в жарких, так и в прохладных регионах.

По мнению автора исследования Маршалл Берка, изучение влияния климата на уровень самоубийств чрезвычайно важно, так как во всём мире суицид входит в 10-15 основных причин смертности, и в целом самоубийства  уносят больше человеческих жизней, чем все остальные формы насилия.

Учёные прогнозируют, что если страны не отреагируют на угрозу глобального потепления, то уже к 2050 году средняя температура в США и Мексике вырастет на 2-2,5 градуса по сравнению с 2000 годом, а с ней и количество самоубийств - на  8,9-39 тысяч ежегодно.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг

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