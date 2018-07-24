Глобальное потепление провоцирует самоубийства, - исследование

Учёные из из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Исследователи проанализировали данные о количестве суицидов в разных округах США и муниципалитетах Мексики за несколько десятков лет, сравнив их с данными о температуре воздуха. Оказалось, что при повышении среднемесячной температуры всего на 1 градус Цельсия количество самоубийств в США выросло на 0,7% в месяц, а в Мексике - на 2,1%. Примечательно, что этот эффект проявляется одинаково как в жарких, так и в прохладных регионах.

По мнению автора исследования Маршалл Берка, изучение влияния климата на уровень самоубийств чрезвычайно важно, так как во всём мире суицид входит в 10-15 основных причин смертности, и в целом самоубийства уносят больше человеческих жизней, чем все остальные формы насилия.

Учёные прогнозируют, что если страны не отреагируют на угрозу глобального потепления, то уже к 2050 году средняя температура в США и Мексике вырастет на 2-2,5 градуса по сравнению с 2000 годом, а с ней и количество самоубийств - на 8,9-39 тысяч ежегодно.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг.