Новый материал не только быстро разлагается, но и сохраняет свежесть пищи

Учёные из Технологического института Джорджии создали биоразлагаемый материал из целлюлозы и хитина краба, который в будущем сможет заменить пластик. Об этом пишет EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Чтобы разработать экологичный аналог пластика, учёные использовали целлюлозу - самый распространённый естественный биополимер, добываемый из растений, хитин, который встречается у моллюсков, насекомых и грибов и полилактид - полимер, который получают из кукурузы или сахарного тростника.

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Суспензию из нановолокон хитина и нанокристаллов целлюлозы исследователи нанесли на основу из полилактида и дали высохнуть, в результате получилась прозрачная плёнка.

По словам автора разработки Карсона Мередита, по своей прочности и практичности эта плёнка не уступает полиэтилентерефталату (ПЭТ) - одному из самых распространенных нефтематериалов, из которого сделаны большинство пакетов и пластиковых бутылок. При этом новый материал оказался на 67% менее проницаемым для кислорода, чем некоторые формы ПЭТ: это означает, что продукты в нём будут дольше оставаться свежими.

Ранее сообщалось, что в Австралии официально запретили пластиковые пакеты.