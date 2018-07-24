В будущем Flyboard Air можно будет купить по цене $5000

Французская компания Zapata Racing, основанная изобретателем Фрэнком Запатой, показала видео нового испытания своего реактивного ховерборда Flyboard Air, во время которого удалось достичь скорости 103,4 мили в час (166 километров в час). Видео опубликовано на YouTube.

По словам компании, Flyboard Air - "самая безопасная, простая, легкая и маневренная персональная авиационная система из когда-либо созданных". Она состоит из трёх частей: самой доски, топливного бака (он крепится за спиной) и ручного пульта дистанционного управления.

Доска поднимается в воздух благодаря четырём турбодвигателям мощностью по 250 лошадиных сил каждый. Даже если один двигатель выйдет из строя, ховерборд сможет продолжить безопасный полёт. В том случае ,если сломаются сразу два двигателя, Flyboard Air совершит аварийный спуск.

Максимальная высота, на которую может подняться ховерборд - 3 километра. Запаса топлива хватает на 10 минут непрерывного полета. .

На сайте говорится, что для полётов на Flyboard Air не требуется специальная подготовка, так как принцип управления ховербордом основан на "естественной способности человека к удержанию баланса". В качестве меры предосторожности Zapata Racing советует вначале полетать над водой.

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