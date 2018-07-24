На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад

Астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон предположили, что 4 млрд лет назад на Луне могли быть условия, пригодные для зарождения жизни. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astrobiology.

Предположение учёных основано на данных последних космических миссий и результатах анализов образцов лунных пород и почвы, которые показали, что на Луна не всегда была такой сухой и безжизненной, как сейчас.

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Исследователи считают, в истории ранней Луны было два продолжительных периода (4,5 млрд и 3,5 млрд лет назад), когда из её недр активно извергались перегретые газы, в том числе, водяной пар. Эти процессы могли привести к созданию атмосферы, а также водоёмов с жидкой водой на поверхности Луны.

«Если на ранней Луне в течение долгого времени присутствовала жидкая вода и атмосфера, мы полагаем, что лунная поверхность могла быть, по крайней мере, временно пригодной для жизни»," - говорит Дирк Шульце-Макуч, астробиолог из Университета штата Вашингтон.

Ранее сообщалось, что в России начали имитировать полёт на Луну.