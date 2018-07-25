Uber возобновил испытания беспилотных автомобилей в США после смертельной аварии

Первое время машинами будут управлять водители в ручном режиме

Компания Uber возобновила в американском городе Питтсбург испытания беспилотных автомобилей, временно приостановленные после смертельной аварии в марте 2018 года. Об этом сообщается в блоге Uber.

В целях безопасности машины пока будут тестировать только в пилотируемом режиме и с постоянно активированной системой экстренного торможения. Помимо водителя, в каждом автомобиле будет находиться еще один сотрудник Uber, наблюдающий за поездкой.

Компания также сообщает, что оснастила все свои беспилотники системой наблюдения за водителем, которая не позволит ему отвлекаться. Теперь, если водитель потеряет бдительность, он получит голосовое предупреждение от системы. Такое же предупреждение получит сотрудник-наблюдатель и удалённый оператор.

Ранее машины Uber ездили в беспилотном режиме по дорогам общего пользования в нескольких американских штатах, однако после смертельной аварии в Аризоне все испытания были прекращены.

Напомним, поздним вечером 18 марта автомобиль Volvo с автопилотом Uber насмерть сбил женщину с велосипедом, которая переходила дорогу в неположенном месте. За рулём был человек, но машина ехала в беспилотном режиме. Согласно предварительному отчёту Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), система автономного управления автомобиля вовремя заметила пешеходку и приняла решение затормозить, однако система экстренного торможения оказалась отключена компанией.

Ранее сообщалось, что компания Toyota прекратила испытания своих беспилотников после смертельного ДТП с Uber.