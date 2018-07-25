Bosch разрабатывает сервис прогноза погоды для беспилотных автомобилей

В Европе сервис может заработать уже к 2020 году

Немецкая компания Bosch cовместно с финской службой прогноза погоды Foreca разрабатывает облачный сервис для беспилотных автомобилей, который будет предоставлять актуальную информацию о погодных условиях на дорогах. Об этом пишет CNet.

"Мокрая дорога, снег, лед — с нашими интеллектуальным сервисом мы предупредим вас обо всех опасностях заранее, не допуская критической ситуации", — говорит член правления Bosch Дирк Хохайсел.

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Беспилотники смогут не только получать данные о погодных условиях, но и делиться собственными наблюдениями. Например, если один из автомобилей наткнётся на обледенелый участок дороги, с помощью облачного сервиса он сможет сообщить его координаты остальным автомобилям. Чтобы облачный сервис работал эффективно, в нём должны обмениваться данными около 20 миллионов машин.

По словам компании, сервис должен будет порекомендовать машинам, как объехать проблемный участок, а если это невозможно — то предупредить водителей, чтобы они взяли управление на себя.

Как сообщалось ранее, аналитики из PwC прогнозируют, что в большинстве крупнейших городов мира полностью беспилотный транспорт появится до 2040 года.