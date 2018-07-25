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Главная » Стиль жизни » Технологии » Твиттер запретил регистрироваться по именем Илон Маск

Твиттер запретил регистрироваться по именем Илон Маск

Твиттер запретил регистрироваться по именем Илон Маск
Фото с сайта setaliste.com.mk

В рамках борьбы с мошенниками

25.07.18 30
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Платформа Twitter начала блокировать все аккаунты, недавно поменявшие свое название на "Илон Маск".

Об этом сообщает The Verge.

Эта мера была принята в рамках борьбы с мошенниками, которые пользуются именем миллиардера, который якобы раздает свои биткоины даром. Такие аккаунты подписаны именем Маска и выглядят очень похожими на оригинальный профиль.

От имени Илона Маска объявлялась раздача 250 токенов эфириума - для того, чтобы получить два токена, мошенники просили прислать им 0,2 токена. Настоящий Маск знает об этом мошенничестве.

В случае если владелец аккаунта захочет некоторое время побыть Маском, его профиль в Twitter будет заблокирован, а на почту придет сообщение с просьбой подтвердить свою личность. После предоставления нужных данных профиль будет разблокирован.

Напомним, Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов аккаунтов.

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