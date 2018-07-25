Жители Китая начали использовать блокчейн для обхода цензуры в интернете

В Китае интернет-пользователи нашли способ обходить "великий файрвол" - записывать запрещённую информацию в метаданных криптовалютных транзакций. Об этом пишет The Verge.
В июне пользователь под ником "Зверь" написал статью-расследование о некачественной вакцине против коклюша и столбняка, разработанной госкорпорацией Changsheng Bio-Technology. Китайское правительство удалило статью со всех ресурсов и запретило распространять её в соцсетях.
Активисты придумали, как обхитрить цензуру — один из них совершил транзакцию криптовалюты эфир на сумму $0,47 (0,001 ETH), добавив в метаданные запрещённую статью. Так она стала доступна всем пользователям, ведь запретить доступ к блокчейну китайскому правительству пока не удалось.
Напомним, члены "Большой двадцатки" заявили, что криптовалюты не угрожают мировой финансовой системе.