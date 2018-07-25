Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине

В грядущую пятницу, 27 июля, Украина вместе почти со всем миром будет наблюдать самое продолжительное в этом веке лунное затмение. Что нужно знать о "кровавой Луне", рассказывается в материале The Guardian

Самое продолжительное на данный момент лунное затмение XXI века стартует в пятницу вечером и продлится до субботы. Земля полностью закроет Луну на 1 час и 43 минуты. За это время население большей части мира сможет увидеть "кровавую луну", ведь спутник Земли ненадолго обретет красный цвет.

Что такое "кровавая Луна"?

Лишь в последнее время человечество стало положительно относиться к "кровавой Луне". В прошлом глубокий красный цвет спутника нашей планеты воспринимался как предзнаменование ужасных событий. Книга пророка Иоиля, шестнадцатой части Танаха, предупреждает: "Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный".

Современная наука не усматривает в данном явлении чего-либо зловещего. Оно наблюдается во время лунного затмения, когда наш спутник попадает в тень Земли, оказавшейся между ним и Солнцем. Луна при этом не "темнеет", как при солнечном затмении, когда она проходит между нами и Солнцем, блокируя свет звезды, а приобретает красный или "кровавый" оттенок.

Лунные затмения происходят реже, чем солнечные, но следить за ними может больше людей

"Если бы Земля была большим гладким шаром без атмосферы, спутник бы просто затемнялся, как во время новолуния, – поясняет Крис Тинни, профессор факультета физики из Университета Нового Южного Уэльса. – Но поскольку свет рассеивается в атмосфере Земли, некоторые солнечные лучи отражаются на Луну".

Поскольку синие и фиолетовые волны рассеиваются сильнее, чем красные и оранжевые, то именно они и оказывают большее влияние на цвет Луны.

Насколько это редкое явление?

Вопреки расхожему мнению, лунные затмения происходят реже, чем солнечные. Зато наблюдаются они на больших территориях. Фактически, везде, где на период затмения видна Луна, то есть на половине земного шара.

Грядущее событие можно считать еще более редким за счет его продолжительности. Земля будет закрывать Луну в течение четырех часов и полностью затмит ее на 1 час и 43 минуты. Это лишь немногим меньше теоретического предела лунного затмения, который составляет 1час и 47 минут.

Где и когда оно будет наблюдаться?

Лучше всего затмение будет видно на территории, протянувшейся от Восточной Африки, через Ближний Восток и Индию до самой западной точки Китая. Однако население оставшихся частей Африки и Азии, а еще Европы, Австралии и восточной оконечности Южной Америки тоже смогут его наблюдать. Не у дел останутся разве что Северная Америка и Гренландия.

По данным сайта Timeanddate.com, на территории Украины частичное лунное затмение начнет наблюдаться в 21:24 по киевскому времени, а полное стартует в 22:30. Максимальная видимость будет достигнута после 23:20. Завершение полного лунного затмения придется на 00:13.

Как наблюдать за "кровавой Луной"?

"Лучшее место для наблюдения – вдали от света, – рекомендует Тинни. – Если вы живете в городе, где ночное небо слишком яркое, контраст между луной и небом не будет таким сильным".

Для наблюдения за лунным затмением не понадобятся защитные очки или фильтры, которые необходимы, чтобы глядеть на лунное затмение.

"Смотреть невооруженным глазом безопасно, – утверждает астроном Том Керс из Гринвичской королевской обсерватории, добавляя, что телескопом пользоваться тоже можно, но наблюдать, как красная Луна медленно поднимается в небе, будет "столь же волнующе".

По материалам The Guardian.