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Главная » Стиль жизни » Технологии » Новобрачные в Японии смогут отправить в космос таблички со своими именами

Новобрачные в Японии смогут отправить в космос таблички со своими именами

Новобрачные в Японии смогут отправить в космос таблички со своими именами
http://apod.nasa.gov

Услуга обойдётся в $270

26.07.18 19
5400

В Японии аэрокосмический стартап Warpspace  и местный свадебный отель предложили необычную услугу - запуск в космос памятных титановых табличек с именами молодожёнов. Об этом пишет Phys.org.

Приблизительно за 30 000 иен ($270) новобрачные могут заказать гравировку своих имён на титановых пластинах размером 16 на 8 миллиметров (одна пятая квадратного дюйма). Эти пластины будут отправлены на борту космического корабля на Международную космическую станцию, а затем выпущены космонавтами в открытый космос. На память клиенты получат фотографии космического корабля с их именными табличками на борту.

"Я хочу, чтоб люди могли поделиться своим счастьем с небом", - говорит исполнительный директор Warpspace Тосихиро Камеда.

Запуск первых табличек состоится не ранее следующего года, но компания начнёт принимать предзаказы от клиентов уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что компания Blue Origin планирует начать продавать билеты космическим туристам уже весной 2019 года.

 

 

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