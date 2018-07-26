Новобрачные в Японии смогут отправить в космос таблички со своими именами

В Японии аэрокосмический стартап Warpspace и местный свадебный отель предложили необычную услугу - запуск в космос памятных титановых табличек с именами молодожёнов. Об этом пишет Phys.org.

Приблизительно за 30 000 иен ($270) новобрачные могут заказать гравировку своих имён на титановых пластинах размером 16 на 8 миллиметров (одна пятая квадратного дюйма). Эти пластины будут отправлены на борту космического корабля на Международную космическую станцию, а затем выпущены космонавтами в открытый космос. На память клиенты получат фотографии космического корабля с их именными табличками на борту.

"Я хочу, чтоб люди могли поделиться своим счастьем с небом", - говорит исполнительный директор Warpspace Тосихиро Камеда.

Запуск первых табличек состоится не ранее следующего года, но компания начнёт принимать предзаказы от клиентов уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что компания Blue Origin планирует начать продавать билеты космическим туристам уже весной 2019 года.