Беспилотник компании Airbus поставил рекорд дальности полёта

Псевдоспутник Zephyr S в воздухе уже более 15 суток

Авиастроительная компания Airbus начала тестировать псевдоспутник под названием Zephyr S. Он уже провёл в небе более 15 суток - это рекорд среди беспилотных летальных аппаратов, говорится на сайте компании.

Zephyr S поднялся в воздух с полигона в Аризоне 11 июля 2018 года, и всё ещё находится в полёте. Когда запланирована посадка аппарата, Airbus не уточняет.

Ультралёгкий аппарат Zephyr S весит менее 75 килограммов. Он может подниматься на высоту до 21 километра и нести полезную нагрузку до 5 килограммов. Вся поверхность беспилотника покрыта солнечными батареями, благодаря которым он, как ожидается, сможет висеть в воздухе месяцами.

Прошлый рекорд длительности полета (14 суток) также принадлежал одному из псевдоспутников Zephyr производства Airbus.

Ранее сообщалось, что компания Facebook отказалась от разработки собственного псевдоспутника для раздачи интернета и начала сотрудничать с Airbus.