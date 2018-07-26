Европейский суд приравнял генетически отредактированные продукты к ГМО

Европейский суд постановил, что на продукты, генетически отредактированные с помощью технологии CRISPR/Cas9, должны распространяться те же ограничения, что и на генетически модифицированные (ГМО). Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно решению суда, продукты, изменённые с помощью CRISPR/Cas9 и других технологий генетического редактирования, теперь подпадают под действие Директивы о ГМО, принятой в 2001 году.

Экологические активисты приветствуют решение суда, а учёные считают его научно необоснованным, так как в технологии CRISPR/Cas9, в отличие от ГМО, не используются целые гены инородных организмов.

По словам генетиков, редактирование генов практически не отличается от мутагенеза под воздействием излучения - стандартного метода селекции, известного с 1950 года. Учёные предупреждают, что запрет генетически отредактированных продуктов серьёзно затормозит развитие европейской науки, так как редактирование генов имеет потенциал для создания более выносливых и питательных культур, а также предлагает фармацевтическим компаниям новые способы борьбы с болезнями человека.

Ранее сообщалось, что исследователи выявили недостатки в технологии генного редактирования CRISPR-Cas9.