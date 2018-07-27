Итальянские ученые нашли свидетельства наличия на Марсе резервуара с жидкой водой. О том, какое значение имеет это открытие, и почему воспользоваться его плодами будет сложно, рассказывается в материале Popular Science

Сегодня Марс сухой и пыльный, но когда-то в далеком прошлом на планете была вода, и, возможно, она порой течет там и сейчас. Однако впервые исследования показывают, что соседний мир может скрывать стабильный резервуар жидкой воды, который простирается на два десятка километров в ширину и погребен под полутора километрами льда.

На Земле жизнь существует практически везде, где есть вода. Поэтому исследователи уже не первое десятилетие ищут следы воды на Марсе. Ведь это может стать ответом на вопрос, была ли когда-то жизнь на Красной планете, и есть ли шансы, что она существует сейчас.

Сегодня Марс слишком холодный и сухой для того, чтобы на его поверхности была вода в жидком состоянии. Однако предыдущие исследования выявили особенности рельефа, указывающие на то, что в свое время Красная планета была покрыта реками, ручьями, прудами и озерами, а возможно, даже морями и океанами.

Огромное количество водного льда сосредоточено вокруг марсианских полюсов. Темные узкие линии, наблюдаемые на планете, намекают на то, что каждую весну и лето по склонам может стекать соленая вода, быстро выкипая в чрезвычайно разреженную атмосферу.

Переломный момент

Однако жидкая вода может находиться и под поверхностью планеты. В ее поисках группа итальянских астрономов проанализировала данные, собранные в период с мая 2012-го по декабрь 2015 года при помощи прибора MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding – Марсианский усовершенствованный радар для подземного и ионосферного зондирования). Им укомплектована автоматическая межпланетная станция "Mars Express", созданная Европейским космическим агентством (ESA) и ныне находящаяся на орбите Красной планеты.

Космический аппарат Mars Express вращается вокруг Марса уже 15 лет

MARSIS излучает на поверхность планеты низкочастотные радиоимпульсы, которые проникают в ее поверхность и отражаются назад, если сталкиваются с изменениями плотности или состава.

С помощью данных, полученных при помощи радара, ученые обнаружили под южным полярным ледником Марса нечто похожее на огромный подледный резервуар с водой в жидком состоянии. Он расположен на 1,5 километра ниже поверхности и простирается на 20 километров в ширину.

"Мы долгое время искали на Марсе водоемы, так что это определенно волнующее открытие", – считает Джеронимо Вильянуэва, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, который не принимал участия в исследовании итальянских коллег.

Хотя ученые пока не определили все характеристики резервуара, он кажется огромным и глубоким.

"Мы не можем увидеть дно этого водоема, – рассказывает соавтор исследования Елена Петтинелли, геофизик из римского Университета Рома Тре. – Его глубина составляет минимум два-три метра".

Маленькая жизнь

На Земле существуют водоемы, скрытые под толщей льда, и в них, как правило, есть жизнь. Антарктический ледниковый щит, толщина которого исчисляется в километрах, защищает воду от холодного воздуха.

"В Антарктиде можно найти бактерии, поэтому существует высокая вероятность того, что и водоем, обнаруженный на Марсе, является пригодной средой для микробной жизни, – говорит Петтинелли. – Жизнь на Марсе могла сохраниться".

Существование воды в жидкой форме на Марсе – знаменательное открытие, но ученым еще предстоит убедиться в нем

Предполагается, что температура у основания южного полярного ледяного покрова Марса достигает -68 градусов Цельсия. Это значительно ниже точки замерзания чистой воды. Однако ученые отметили, что магний, кальций и натрий, присутствующие в марсианских породах, могут растворяться в воде, формируя рассол. Это, и давление вышележащего льда может препятствовать замерзанию жидкости в резервуаре, полагают исследователи.

Увы, пока итальянские астрономы не могут быть полностью уверенными в своем открытии. Остается неясным, является ли обнаруженный резервуар озером воды, карманом жидкой грязи или водоносным пластом.

Предполагаемая область расположения марсианского водоема

"Имеющееся оборудование не позволяет сказать, озеро это или нет", — объясняет Петтинелли.

Она полагает, что данный резервуар может быть не единственным. Ее коллега, планетолог Вильянуэва, отмечает, что в будущем MARSIS сможет обнаружить новые водные карманы.

Следует отметить, что на орбите Марса есть и другая радиолокационная система под названием SHARAD, которая установлена на аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Однако ей резервуар обнаружить не удалось. По словам Петтинелли, это связано с тем, что SHARAD "использует высокочастотные радиоволны, которые не могут проникать настолько глубоко, как в случае MARSIS".

По словам Али Брамсона, планетолога из Аризонского университета в Тусоне, этот водоем расположен на пределе возможностей обнаружения SHARAD. "Я думаю, что доказательства были бы более вескими, если бы оба радара обнаружили подобный сигнал, — утверждает Брамсон. — Для подтверждения интерпретации находки потребуются дополнительные исследования радарных характеристик марсианских материалов".

Добраться до воды

Даже если этот резервуар существует (ученые полагают, что так и есть, но желают провести больше изысканий для уверенности), может пройти много времени, прежде чем исследователи смогут получить образцы воды из него.

Кажется, что на фото изображена поверхность воды, но это южная полярная шапка Марса

"Крайне низкие температуры на полюсах Марса и отсутствие солнечного света в течение многих месяцев зимой затрудняют работу космического аппарата в этих регионах, – говорит Брамсон. – Кроме того, приземление на южном полюсе чрезвычайно сложно, поскольку это возвышенность, то есть атмосферные условия являются недостаточными для замедления спускаемого аппарата при входе, спуске и посадке".

Но даже если бы существовал космический корабль, который мог бы опуститься на марсианские полюса, у нас пока нет возможности добраться до воды.

"Чтобы пробурить на километры вниз и добраться до основания льда, где обнаружен этот предполагаемый водоем, потребуются большие инвестиции в расширение технических возможностей по глубинному бурению на другой планете, – говорит Брамсон. – Но, если все получится, это будет крайне интересно с научной точки зрения, а также послужит ценным опытом использования ресурсов, доступных на других планетах, что помогло бы будущим исследованиям человечества на Марсе и не только".

По материалам Popular Science.