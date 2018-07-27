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Главная » Стиль жизни » Технологии » видео Корабль для космического туризма компании Virgin Galactic поставил рекорд скорости

видео Корабль для космического туризма компании Virgin Galactic поставил рекорд скорости

<span class="label red">видео</span> Корабль для космического туризма компании Virgin Galactic поставил рекорд скорости
Virgin Galactic

Корабль в 2,5 раза превысил скорость звука

27.07.18 908
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Компания Virgin Galactic в третий раз испытала туристический суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity и впервые разогнала его до скорости, в 2,47 раза превышающей скорость звука. Об этом сообщается на сайте компании.

Это уже третье испытание корабля с включённым двигателем. Полет состоялся в небе над пустыней Мохаве, штат Калифорния.

"После плавного отделения от самолета-носителя WhiteKnightTwo на высоте 14,2 км пилоты Дейв Маккей и Майк Мазуччи запустили ракетный двигатель, привели корабль в почти вертикальное положение и взмыли в чёрное небо на скорости, в 2,47 раз превышающей скорость звука", - сообщает компания. Также кораблю удалось достичь высоты 52 километра.

В ближайшее время Virgin Galactic собирается провести ещё несколько испытаний и наконец вывести корабль в космос. В перспективе компания планирует  использовать SpaceShipTwo для того, чтобы возить на орбиту Земли туристов.

Сроки первого запуска точно неизвестны, однако предзаказ билетов по цене $250 тыс.  уже открыт. В конце 2017 года компания сообщала, что уже продала потенциальным космическим туристам более 900 билетов.



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